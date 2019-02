Piden a la Fiscalía de La Paz no cerrar investigación por muerte de la gerenta de pizzería Elis

Según los familiares de la fallecida, no se concluyeron con las investigaciones ni tampoco se conocen los informes de las pericias.

La Paz, 14 de febrero (ANF). – Familiares de Sonia Blanco, gerenta de la cadena de pizzerías Eli’s que falleció en octubre del año pasado, solicitaron al Ministerio Público no cerrar las investigaciones sin esclarecer este caso, que es indagado por el presunto delito de homicidio suicidio.



Según los familiares de la difunta, la Fiscalía pretende cerrar las investigaciones porque no habría suficientes indicios como para sostener que quitaron la vida a la víctima. Además, Policía concluyó el año pasado que la mujer se habría matado por depresión.



Sin embargo, los allegados a Blanco alegan que existen muchos vacíos en la investigación e insisten que hay indicios de que la fallecida fue víctima de violencia psicológica y física de parte de su pareja.



“Toda (la investigación) está mal, desde el levantamiento del cuerpo no han seguido el protocolo, no tenemos la foto inicial donde ella de verdad esté colgada. Tiene un golpe encima de la cabeza y es absurdo que una persona al caer, a no ser que hubiera estado colgada de pies, tenga una herida ahí”, señaló el cuñado de la difunta, Cristian Lupa.



Exigió a la Fiscalía hacer las investigaciones durante los seis meses establecidos por ley y no cerrar con una resolución de rechazo al tercer mes del hecho.



Para los allegados a la fallecida el caso esta inconcluso porque no hay informes de planimetría, de biología, de criminalística, ni de las cámaras de seguridad del lugar del hecho, que permitan conocer lo acontecido el 26 de octubre de 2018 en el domicilio de la víctima, ubicado en el barrio de Achumani.



Lupa anunció que en caso de que el caso se cierre, se presentará una querella penal por el delito de feminicidio contra la pareja de la fallecida.

Marisol Blanco, hermana de la fallecida, agregó que “el esposo (de la víctima) no se ha presentado para nada, no ha ayudado en la investigación y aunque el proceso está por homicidio suicidio, nosotros dudamos de la veracidad de eso”.