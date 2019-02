Por fin, el desmadre de Molotov inundará con su poder Santa Cruz

La banda vuelve a la ciudad para cantar todas sus canciones. La cita es hoy en la Fexpocruz

Luego de un concierto que tuvo que cancelarse, en noviembre, por una intensa lluvia y tormenta eléctrica, los mexicanos de Molotov vuelven a Santa Cruz para cantar todas las ‘rolas’, que quedaron pendientes, al público cruceño que los esperó por meses.

‘Micky’ Huidobro, Ismael ‘Tito’ Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala estarán esta noche, desde las 20:00, en el salón Guarayos de la Fexpocruz, poniéndole todo el ‘power’ a cada una de sus canciones.

“Temas como Frijolero, Gimme the power o Hit me, tristemente siguen siendo actuales, porque tienen que ver con problemas que no han avanzado nada. Y las nuevas generaciones descubrieron esos temas hace poco, lo cual nos hace pensar que la música de Molotov no caduca”, comentó Ayala en noviembre para indicar las razones por las que sus presentaciones son tan esperadas.

Esta noche se volverán a escuchar en el concierto, además que la banda promete un repaso por sus más de 20 años de carrera y un show variado que llene las expectativas de los asistentes. La banda tocará en Santa Cruz después de 13 años.

Parte del show

Antes de iniciar el concierto, subirán al escenario Los hijos del Rock; la comparsa Flojonazos, ganadores del segundo lugar en el Festival Intercomparsas de Rock y Pop; la comparsa Tronadera Jrs., ganadores del festival; los grupos Ecuación Glaciar y Bajo Xero; y como plato fuerte en teloneros estará Track, representante del rock boliviano.

Todos ellos estarán encargados de hacer que el público poco a poco entre en calor. Y, como invitados especiales, no escatimarán energía en sus shows.

Venta de entradas

Todavía hay entradas disponibles en las oficinas de CDM Producciones, ubicadas en la calle Jaime Román Nº 7 y partir de las 15:00 se habilitará una ventanilla en el lugar del evento. Los precios según los sectores son: Bs 450 en supervip, Bs 250 en vip y Bs 150 en general.

Fuente: eldeber.com.bo