¿Por qué las personas inteligentes -y hasta los multimillonarios- mandan selfies íntimas?

Muchas celebridades —Jennifer Lawrence, Kristen Dunst— han sido víctimas de hackers que violaron su privacidad e hicieron públicas imágenes íntimas que se tomaron para mostrarle a alguien en particular, no al mundo. “En un plano cultural, enviar una foto del pene no es el escándalo que hubiera sido hace unos años“, agregó The Atlantic. “Le agrega una dimensión de normalidad”, opinó Drouin sobre el caso de Bezos. “Los multimillonarios envían mensajes de textos de contenido sexual igual que el resto de nosotros”.