Por qué los maduritos están de moda a la hora de ligar y qué perfiles gustan más

En Reino Unido han elaborado una lista de más de 250000 solteros con perfil en alguna página de contactos que buscan una relación y ha seleccionado los perfiles que más se ha visitado. En esta pequeña selección hay una exmodelo, una profesora que habla tres idiomas o un instructor de yoga de entre 50 y 60 años que reciben un 275% más de visitas a su perfil y un 280% más de mensajes que la media de otros usuarios.

“Los matrimonios tienen más exito cuando la diferencia de edad es de aproximadamente 10 años o menos, cuando se supera esta cifra, la tasa disminuye”, aseguran Charles D. Schmitz y Elizabeth A. Schmitz, expertos en relaciones de pareja.

Ya no hay predicciones de futuro. Cada persona tiene su propio programa de vida, el mismo que puede tener otra persona 30 años mayor o menor

“Todos nuestros solteros más solicitados tienen perfiles completos con la mayor información posible, por lo que es probable que la gente se sienta más segura a la hora de escogerlos para conversar e identificar intereses mutuos por adelantado”, asegura Charly Lester, cofundadora y CEO de la app de citas para cincuentones Lumen. Además, sus perfiles cuentan muchas fotos, lo que reduce la posibilidad de que después haya sorpresas.

Honestidad

Lo más importante es que todos dicen siempre la verdad sobre sus intereses, pasatiempos y lo que están buscando. Esto significa que terminan atrayendo a personas que son más compatibles, lo que conduce a un mayor compromiso. Por ejemplo, Angela Hodgson es secretaria de administraión y servicio al cliente y su perfil recibe el doble de visitas que el resto.

“Tras una relación de 24 años con mi anterior pareja (que ya terminó hace once) ahora tengo más confianza a la hora de buscar a alguien guapo, con dientes bonitos y que tenga trabajo. Quiero algo a largo plazo, por eso no quiero conformarme con alguien que no sea correcto o adecuado en mi vida actual. Ser honesto es un valor muy importante“, asegura.

Seguridad

Es un valor tan ambiguo como importante. Es una de las tres o cuatro cosas que más suelen valorar ellas y desde luego ahí los maduritos ganan por goleada. Salir con alguien más mayor te da seguridad económica. Los especialistas afirman que para llevar la relación a un plano más formal este factor es imprescindible. Joel Nathan, un londinense de 50 años con dos hijas busca a alguien leal, que sea divertida y familiar. “A veces pienso que alguien menor no me lo puede proporcionar, pero quién sabe”, asegura.

“Si soy sincera, el dinero es un gran punto a favor. No es como si acabara de ganarlo, y no lo derrocharemos como los jóvenes en cosas idiotas; es la vida que se ha ido creando durante años. Me gusta esa seguridad, y pensar que, estando con alguien así, la economía no es un problema“, afirma Kamay Lau, una mujer de 56 años, modelo divorciada con un perfil visto tres veces más que el resto.

Experiencia

“Quiero amabilidad y diversión. Es lo próximo que necesito. Sería perfecto encontrar a alguien ingenioso, espiritual, interesante y que tenga una gran riqueza en su corazón y en su alma”, añade esta usuaria. La experiencia es un grado que muchas mujeres valoran a la hora de encontrar pareja porque parece que admiran la sabiduría que se adquiere a lo largo de los años.

Además, los maduros/as son más directos y prácticos. Si quieren algo no se andan con rodeos. Antimo Pedata tiene 52 años, es instructor de yoga y sus tres hijos ya son adultos. Busca una mujer con una gran sonrisa y amor por los deportes. “Sé lo que quiero y no le doy vueltas. Si algo no me gusta lo digo. Me gustan las mujeres con mucho carácter y que les guste compartir mis mismas aficiones“, explica.

Rob Smith tiene 60 y es jefe de seguridad e instalaciones. Busca a alguien para vivir nuevas experiencias. “Llevo soltero un año y solo quiero una persona genuina. Me siento joven, así que necesito a alguien con la que un día pueda salir y al otro viajar”, confiesa.

¿Y qué pasa cuando no se tienen planes ligados al paso de los años? Que la edad de tu pareja te importa más bien poco. Actualmente, se están rompiendo las fronteras del tiempo. Ya no hay proyectos generales, no hay predicciones de futuro. Cada persona tiene su propio programa de vida, el mismo que puede tener otra persona 30 años mayor o 30 menor. No hay que darle vueltas. Carpe Diem.

Fuente: elconfidencial.com