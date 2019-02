¿Por qué mi móvil no reconoce la tarjeta de memoria?

La mayoría de los móviles cuentan con tarjetas de memoria, ya que la memoria interna del móvil no tiene suficiente capacidad. En ocasiones las tarjetas de memoria dejan de funcionar o no son reconocidas por nuestro móvil. Las tarjetas de memoria sirven para alojar canciones, videos, películas y series de alguna plataforma como Netflix. Hoy vamos a darte algunos tips o consejos, para cuando las tarjetas de memoria no dejan de funcionar y pide que las formateen.

Tienes que comprobar la compatibilidad antes de llevar a cabo cualquier otro consejo o tips que te aconsejemos el día de hoy. Cabe resaltar que, solo funciona cuando las tarjetas de memoria están nuevas. Por ende, las que han dejado de funcionar inesperadamente tienen que hacer otro tipo de trucos. Hay fabricantes que no se molestan en colocar o indicar la compatibilidad de las microSD, y es un grave problema a la hora de comprarnos una.

Reinicia el móvil



Un truco muy sencillo que tienes que hacer antes de hacer trucos más complejos, es reiniciar el móvil. En nuestra experiencia, puede solucionar pequeños problemas que tenga la tarjeta de memoria. La buena noticia si se resuelve, es que sea un pequeño problema de software. En caso de que no se solucione, tienes que recurrir a hacer los siguientes consejos.

Extrae y vuelve a meter la tarjeta



Todos los móviles que tienen la posibilidad de tener tarjeta de memoria, tienen la posibilidad de extraer la misma. Reiniciar el móvil puede solucionar el problema, pero es más eficaz si extraemos y volvemos a meter la tarjeta. Al día de hoy no sabemos por qué se solucionan los problemas con este método, pero créenos que es muy eficaz. Lo único que te recomendamos es que tengas mucho cuidado de no extraviarla, ya que son muy pequeñas.

Pruébala en un PC

Hay un paso que funciona de maravilla cuando la falla persiste haciendo los pasos anteriores. Lo que tienes que hacer es sacar la tarjeta del móvil para luego probarla en un ordenador. Recuerda que para hacer la acción, necesitas un adaptador, ya que la apertura de la PC no es la misma que la del móvil. Ahora bien, si puedes ver el contenido en la PC, es porque no le pasa nada a la tarjeta de memoria. Puedes aprovechar de hacer algunos cambios, borrar archivos y luego, desconéctala de manera segura.

Formatéala

Supongamos que ningún paso anterior te sirvió y no te importa el contenido que haya en la microSD. Lo único que tienes que hacer es formatearla o configurarla, como lo llaman algunos Android. De hecho este paso aparece predeterminadamente cuando el sistema detecta la tarjeta como dañada. Eso sí, recuerda que el proceso es irreversible y perderás todos los datos.

Ya tienes varios trucos para cuando la tarjeta de memoria no sea reconocida en vuestro dispositivo móvil. Recuerda ir haciéndolos por paso y descartando el que no te vaya sirviendo, así sabrás como solucionar el mismo problema a futuro. Por otro lado, si la habéis comprado en Wish o cualquier otra tienda china de baja reputación, existe la posibilidad de que no haya solución: la tarjeta vino defectuosa…

Fuente: wwwhatsnew.com