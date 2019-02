Publican documento en el que Tezanos se comprometía a dar Bs 7.000 cada mes a su ex; Kary ratifica denuncia

Kary Arias, expareja del Defensor del Pueblo, se ratificó en su denuncia ante el Ministerio Público y detalló que fue víctima de agresión física y psicológica desde su luna de miel, acusaciones que la exautoridad niega

Esta semana empezó a circular en las redes sociales un documento firmado por el exdefensor del Pueblo, David Tezanos, y por su aún esposa Kary Arias, con fecha 9 de enero de este año (doce días antes de que los conflictos maritales de la pareja pasaran ser de dominio público). El “Acuerdo regulatorio de divorcio desvinculatorio”, entre otras cosas, señala que la mujer recibió Bs 7.000 y que la ex autoridad se comprometía a depositarle mensualmente Bs 7.000, hasta julio. Consultado al respecto, Tezanos afirmó que el documento es real, aunque cree que es ilegal porque fue obtenido en base a chantajes.

“En cuanto a la división de bienes cabe señalar que no existe ninguno para ser tomado en cuenta; sin embargo, el cónyugue de mutuo propio, le otorgará una prestación económica de Bs 7.000 (…) durante siete meses a martir de mes de enero de 2019, se hace constar que los pagos que hará el Sr. David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, lo realizará a principio del primer día hábil, de cada mes o en su defecto sea una vez cancelado sus haberes”, se lee en el inciso A de la cláusula 3.

Además, el documento señala que Arias ya recibió el primer monto correspondiente a enero. Tezanos dijo presentará el documento como prueba de que fue víctima de chantajes por parte de su expareja, quien lo acusa de agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

Cuenta a EL DEBER que el 9 de enero, cuando firmaron el convenio, él se encontraba con baja médica. Calificó de ilegal el documento, que fue presionado para fimarlo y que la ley no le obliga a pagar una pensión, más cuando no hay hijos de por medio y que ella no tiene ningún impedimento de salud o de otro tipo para valerse por sí misma.

“Vamos a esperar el segundo pago”

Manolo Rojas, abogado de Arias, según publica el diario Página Siete, indicó que ese acuerdo se firmó antes de que Tezanos Pinto salga a los medios de comunicación para denunciar que le había sido infiel a su esposa y que era extorsionado.

“Llegaron a un compromiso, él le pasaría 7 mil bolivianos por el lapso de siete meses (a Arias). Ya hizo el primer pago de enero. Ahora vamos a esperar que en febrero se haga el segundo”, agregó.

Arias ratifica denuncia y detalla supuestas agresiones

Kary Arias prestó su declaración informativa en el Ministerio Público y ratificó su denuncia por violencia familiar contra el exdefensor del Pueblo. “Ayer al finalizar la tarde ya prestó su declaración informativa, se ratificó de manera inextensa en su denuncia, además dio detalles precisos de fechas y hechos de agresiones que seguramente serán valorados por el Ministerio Público para emitir la resolución que corresponda”, informó el jueves Manolo Rojas, abogado de la denunciante, en contacto con ANF.

Arias, en su declaración, sostuvo que fue víctima de varias agresiones desde su luna de miel y a partir del 16 de julio de 2018 gradualmente se fueron intensificando los hechos de violencia física y psicológica hasta diciembre del mismo año.

En el mismo sentido, el abogado aseguró que los hechos de violencia se agravaron hasta que el 18 de diciembre su defendida incluso fue víctima de agresión sexual por parte del exDefensor. Agregó que, ante tanto maltrato, Arias llegó al extremo de pretender quitarse la vida porque entró en una depresión profunda.

Sin embargo, Tezanos Pinto, que se vio obligado a renunciar a la Defensoría del Pueblo -el 24 de enero- en medio de su escándalo conyugal, negó en varias ocasiones las acusaciones de su esposa e incluso en una entrevista televisiva rompió en llanto.

