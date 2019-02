Régimen de Maduro bloqueó la señal de dos canales que transmitían el Venezuela Aid Live

Ciudadanos del vecino país dieron a conocer, a través de las redes sociales, que Natgeo y Antena 3 ya no están disponibles en dos cableoperadores.Publicidad

El concierto Venezuela Aid Live, que se lleva a cabo en la frontera colombo-venezolana, organizado para exigir la entrada de ayudas humanitarias, estaba siendo trasmitido a través de estos dos canales de televisión por suscripción.

Cerca de las dos de la tarde de este viernes, habrían empezado a tener problemas con la emisión. A partir de las tres, ya no estaban disponibles a través de DirectTV e Intercable.

Se presume que sea una acción del régimen de Nicolás Maduro por medio de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela).

Sacan del aire el concierto #VenezuelaAidLive en #Venezuela . Antena 3 y NatGeo en intercable y Directv sin señal. Igual reportan que link en Youtube no Funciona pic.twitter.com/KWb1arTXHs

La censura de Nicolás Maduro y quienes aún soportan a la dictadura no se detiene. Han presionado a los servicios de TV por cable y satelital para sacar de la parrilla de programación a los canales que transmiten el concierto #VenezuelaAidLive .

La "No dictadura de Maduro" tumba la señal de antena 3 y NatGeo de DirecTV pero "Yo no me doy por vencido" jajajaja #VenezuelaAidLive pic.twitter.com/L4Lw0xB1at