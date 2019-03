Rolando Borda sostiene que no recibió un centavo de YPFB

Ref. Fotografia: Rolando Borda fue candidato del MAS a gobernador en 2015. Foto de archivo.

El excandidato a Gobernador de Santa Cruz por el MAS Rolando Borda negó haber recibido recursos provenientes de YPFB-Aviación para su campaña electoral en 2015, tal como denunció el diputado opositor Luis Felipe Dorado y dejó en manos del dirigente sindical Marco Melgarejo la responsabilidad de aclarar el destino de Bs 143.448 que salieron de las cuentas de la empresa estatal.

“El diputado tiene que informarse mejor, no se puede transferir así nomás, no se puede meter las manos a la cuentas de Yacimientos. Eso tiene que aclararlo el compañero aludido en este caso. Tendrá que rendir cuentas a sus bases, porque dejo claro establecido: nosotros no hemos recibido un solo centavo de ese dinero que está mencionando el diputado Felipe Dorado”, manifestó en declaraciones a algunos medios de la prensa cruceña.

Borda considera que la denuncia del asambleísta pretende desviar la atención sobre el problema de Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y aseguró que para dicho objetivo recibe financiamiento de las logias cruceñas “Caballeros del Oriente y Timbiriche que están dejando en toco (asiento pequeño)” a Cotas.

Dijo que Dorado pertenece a ese grupo de privatizadores y lamentó su falta de desconocimiento en el tema sindical, por lo que le extendió una invitación para pasar unos cursillos en la Central Obrera Departamental (COD- Santa Cruz) para recibir clases en el tema sindical.

Sostuvo que como dirigentes rinden cuentas, presentan cargos y descargos con informes de auditoría que son aprobados por sus respectivos congresos sindicales, por tanto, aseguró que no es al diputado Dorado a quien deben rendirle informes./ Erbol

El diputado denunció que el gerente de YPFB-Aviación Pablo Zubieta autorizó el 13 de febrero de 2015 la transferencia de Bs 143.448, 19 al “proveedor Marcos Melgarejo Fernández” con la referencia “aportes empleados Borda”, coincidente con la campaña electoral del MAS para la gobernación en Santa Cruz.

“En el tema sindical, cada quien tiene que hacer su descargo y debe asumir su responsabilidad”, manifestó Borda, actual secretario ejecutivo de la COD-Santa Cruz. Señaló que la denuncia del asambleísta refleja la desesperación de las logias que estarían implicadas en el millonario robo de la cooperativa telefónica.

Detalle en que figura Melgarejo como como receptor de aportes para Borda

Fuente: eldia.com.bo