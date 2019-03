Santa Cruz: Centro médico sufre robo de equipos y documentos

AFECTACIÓN. Más de lo que implica la pérdida por el robo de los equipos, los administradores de la Red Municipal de Salud es por la pérdida de información sobre archivos de estadisiticas de epidemiología que se había acumulado desde hace 10 años.

Delincuentes aprovecharon la ausencia de vigilantes durante las noches en edificio de la Red Municipal de Salud Centro, situado entre tercer y cuarto anillo de la radial 26 de donde se llevaron siete equipos de computación y otros artefactos además de material de oficina dejando una sala de prácticamente vacía.



Se desconoce la hora aproximada en que los delincuentes ingresaron y cuantos malhechores serían los que perpetraron este robo

“Aquí en la red centro, que es nuestra matriz donde está toda la información, todos los medicamentos, toda la farmacia, todo el abastecimiento tanto como material para escritorio y de laboratorio, para nueve hospitales”, indicó Ruth Aguilera, representante de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Santa Cruz.



Aguilera lamentó que entre los objetos robados, los delincuentes se llevaron documentos que contenían información de datos estadísticos acumulados desde el 2008.



“Esto es un golpe muy grande al sistema epidemiológico cruceño ya que la cuarta parte de la información epidemiológica se perdió” acotó la funcionaria de salud sobre los daños causados por los delincuentes a consecuencia de este robo.



La representante de los trabajadores de salud indicó que, anteriormente advirtieron con no atender en dicho centro debido a la falta de seguridad, no solo para los médicos y trabajadores de salud; sino también para los pacientes que acuden de día y de noche ya que en el lugar no existen cámaras de vigilancia ni personal de seguridad que resguarde dicho establecimiento.

Fuente: Red Uno, El Mundo