Senador Rodríguez: La CIDH debe escuchar el clamor del pueblo que pide respeto al 21-F

El senador Edwin Rodríguez, candidato a vicepresidente por la Alianza Bolivia Dice No, dijo que la CIDH debe escuchar el clamor del pueblo boliviano, su demanda por recuperar la democracia y respetar el 21F.



“La CIDH en Bolivia debe dar una opinión cuando menos. De repente no está en agenda pero es lo más urgente. No es posible que la repostulación de Evo Morales sea una copia de lo que ocurrió en Nicaragua. Que la CIDH reciba al pueblo pero no a los masistas, que seguro querrán copar las audiencias “, manifestó.

Fuente: Prensa Demócrata