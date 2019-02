Senasag advierte sobre la venta de azúcar de contrabando en los mercados de Tarija

La directora del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija, Fátima Pacheco, ha informado que existen denuncias de que estarían embolsando azúcar de contrabando en bolsas y envases de la Agencia de Azúcar de Bermejo, siendo claro riesgo para la salud de la población.

“Hay denuncias de azúcar de la Agencia de Azúcar de Bermejo que estuviese siendo embolsada pero no así autorizado su fraccionamiento porque no tenemos registrado una empresa que este con el registro, pueden evidenciar un embolsado, inclusive tenemos la denuncia que están presentes algunas basuras porque obviamente no están teniendo los medios ni aprobación para hacer el fraccionamiento y están utilizando el nombre“, ha mencionado.

Según la directora, las muestras que hicieron llegar desde el Ingenio Azucarero de Bermejo son claramente diferentes a las bolsas decomisadas, incluso tienen un fraccionamiento diferente.

“Nosotros tenemos las muestras que nos hicieron llegar del Ingenio Azucarero de Bermejo donde además la presentación que ellos tienen y la presentación con la que ellos comercializan es en quintales y arrobas, y este fraccionamiento es totalmente evidente que no es producto de Bermejo. Se tiene la denuncia de que hubiese ingresado producto de manera ilegal, sea azúcar argentina ingresada de contrabando y con esto estarían engañando a la población, en todo caso, nosotros como institución sanitaria tenemos 4 empresas que sí están con la autorización de hacer el fraccionamiento”.

Por lo que pide a la población tener cuidado con el azúcar que compra, además de que se están coordinando operativos para retirar del mercado este azúcar irregular.

“Decir a la población que las bolsas ingresadas con producto irregular no tienen mayor información que “Industrias Bermejo” lo que no ocurre en las bolsas reales del Ingenio Azucarero de Bermejo, como el número de teléfono, registro sanitario, entre otros”, ha señalado la directora.

