SUS: Tarija rechaza coadministrar los hospitales de tercer nivel

El SEDES tarijeño indica que cuenta con un presupuesto y tiene su propio seguro. La Gobernación de La Paz dice que no recibieron el convenio del Gobierno.

La Gobernación de Tarija informó que desconoce el convenio que el Gobierno Central ofrece a las autoridades departamentales para que los hospitales de tercer nivel sean coadministrados por ambas instituciones durante 10 años, en el marco de la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). Adelantó que rechaza la propuesta.

“Esta mañana (ayer) tuvimos una reunión con el Gobernador (Adrián Oliva) y nos informó que a Tarija no llegó ningún convenio intergubernamental ni otra propuesta con el Ministerio de Salud”, dijo el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Tarija, Paúl Castellanos.

Indicó que tiene conocimiento de que esa propuesta ya fue enviada a otras gobernaciones, pero que a Tarija no llegó nada. Resaltó que en caso de que reciban el convenio, no aceptarán la propuesta. “Nosotros rechazaríamos esta propuesta”, sostuvo.

Castellanos resaltó que no están de acuerdo con transferir los nosocomios de tercer nivel del departamento de Tarija porque destinan 18,8% de su presupuesto para la atención en salud.

Aseguró que desde hace 12 años, Tarija ya cuenta con el Seguro Universal Autónomo de Tarija (SUSAT). Detalló que este sistema da salud a las personas de cinco a 59 años y de la cobertura del resto se encarga la Ley 475.

Tarija es el segundo departamento que rechaza este acuerdo intergubernamental. El primero fue Santa Cruz.

La semana pasada, el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, dijo que “no firmarán” el convenio intergubernamental porque “cercena la autonomía departamental”. “Quieren quedarse con todas las atribuciones que nos compete por la Ley Marco de Autonomías y por la Constitución, quieren apropiarse de los hospitales departamentales y de las atribuciones que tienen los Servicios Departamentales de Salud”, dijo.

Sostuvo que el Gobierno propone que todo el presupuesto de salud que tiene la Gobernación sea transferido al Tesoro General de la Nación (TGN). “Nuestros recursos serían insuficientes para manejar el seguro en el tercer nivel ya que parte del presupuesto es de la recaudación (que hacen los hospitales) por concepto de venta de servicios”, dijo.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció el jueves tal situación e indicó que este convenio tiene una vigencia de 10 años.

La cláusula segunda del mencionado acuerdo indica que el “convenio intergubernativo entrará en vigencia a partir de su suscripción y tendrá una duración de 10 años prorrogable por el tiempo a ser acordado por las partes, previa justificación técnica y legal en el marco de la normativa vigente”.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, dijo que entienden esa posición como “un momento político”. Aseguró que la propuesta del convenio fue para que remitan observaciones. “Es un convenio, un consenso entre las partes para firmar un documento”, aseguró.

La autoridad aclaró que con este convenio “no se está vulnerando ninguna autonomía”. Por eso es que en la propuesta de ley de modificación a la Ley 475, que da paso al Sistema Único de Salud (SUS) aprobado por la Asamblea Legislativa, se aprueba la firma de convenios intergubernativos para realizar delegación de competencias”.

Terrazas aseguró que no se hará una transferencia total de los hospitales de tercer nivel al Gobierno. “Se coadministra el hospital (…) Con eso se garantiza que el hospital funcione y se administre los recursos y se controlen los recursos que funcionen en el hospital. Hay una delegación de responsabilidades”.

Destacó que con el convenio, “el Gobierno tendrá un rol de inversión más fuerte en los hospitales”, lo que aliviará carga económica, eso no significa que lleven el dinero a otras áreas. “Deben invertir en los hospitales”.

Terrazas precisó que hasta el viernes sólo se supo del rechazo de Santa Cruz, aún no se conoce de La Paz y el resto de las Gobernaciones “oficialistas” aún están en negociación.

El director de Comunicación de la Gobernación de La Paz, Édgar Ramos, sostuvo que a la Gobernación de La Paz no llegó la propuesta del Gobierno, pero aseguró que tampoco conoce nada del mismo. “Un convenio es un acuerdo entre partes, y en este caso no hay nada de eso. No sabemos nada”, dijo.

Cláusula quinta: ejercicios concurrentes

Propuesta De acuerdo a las responsabilidades de las competencias concurrentes establecidas en el numeral 1 de la Ley Marco de Autonomías, el ministerio de Salud ejercerá las siguientes:

De acuerdo a las responsabilidades de las competencias concurrentes establecidas en el numeral 1 de la Ley Marco de Autonomías, el ministerio de Salud ejercerá las siguientes: Uno Ejercer la rectoría en salud en el departamento para el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS), en el marco de políticas nacionales.

Ejercer la rectoría en salud en el departamento para el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS), en el marco de políticas nacionales. Dos Proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado.

Proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado. Tres Proveer a los establecimientos de tercer nivel servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos, y demás, así también supervisar y controlar su uso.

Proveer a los establecimientos de tercer nivel servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos, y demás, así también supervisar y controlar su uso. Cuatro Monitorear, evaluar y supervisar el desempeño de los directores.

Fuente: paginasiete.bo