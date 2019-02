Terrazas: El SUS no cubrirá todas las patologías de un rato para el otro, será paulatino

“De un momento a otro no vamos a ponerles resonadores magnéticos en los hospitales, de un momento otro, no vamos a poner radioterapia a las ciudades capitales. Vamos a dar prestaciones donde si se lo puede hacer, no vamos a esperar a que las condiciones ideales estén dadas”, argumentó el Viceministro de Salud.

La Paz, 11 de febrero (Urgentebo).- El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, aclaró este lunes que no todas las patologías de salud serán cubiertas con el Sistema Único de Salud (SUS) de un momento a otro, indicó que la idea que tiene el gobierno de dotar de salud gratuita es paulatina.

“No es la lógica que todas las patologías sean cubiertas de una rato para otro. Para todas las patologías no, naturalmente, si hablamos de 1.200 prestaciones en salud que se condensan en 400 paquetes de productos de salud, es parecido que se atendía al momento con la 475, como el Sistema Universal Materno Infantil (SUMI)”, declaró la autoridad gubernamental a Unitel.

Terrazas explicó que en el Brasil la implementación de salud gratuita tomó 10 años. El Colegio Médico de Bolivia, sostiene que no hay las condiciones dadas para la implementación del SUS desde el 1 de marzo.

“De un momento a otro no vamos a ponerles resonadores magnéticos en los hospitales, de un momento otro, no vamos a poner radioterapia a las ciudades capitales. Vamos a dar prestaciones donde si se lo puede hacer, no vamos a esperar a que las condiciones ideales estén dadas”, argumentó el Viceministro de Salud.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo que se trabaja junto a la Asamblea Legislativa para implementar la salud gratuita. Hoy desde las 16.00 la Cámara de Diputados tratará el proyecto del Sistema Único de Salud, sin observaciones ni la aprobación de los galenos del país que tienen otra propuesta.

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, informó que para darle sostenibilidad al Sistema de Salud, se debe aplicar impuestos a las bebidas dulces, el tabaco y la coca. La proposición fue rechazada por la Minsitra de Salud y el presidente de la Cámara Baja, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda.

