Últimas tres elecciones vinculadas a la reelección de Evo costaron Bs 362,8 MM

Los opositores han calificado que el Gobierno ha “malgasto” millones solo para habilitar a Evo Morales, el oficialismo asegura que no es un despilfarro. Un recuento desde los comicios de 2014, referéndum 21F y Primarias. Las elecciones generales de 2014, el referéndum de 2016 y las Elecciones Primarias de 2019, son los procesos electorales más cuestionados en los 13 años del gobernante MAS, vinculados a la habilitación de los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, en los que se gastó Bs 362.859.655.

Los políticos y una activista sostienen que los más de 360 millones de bolivianos fueron “malgastados” por el Gobierno, porque ninguno de esos tres procesos electorales fue cumplido. Señalan al MAS como el responsable de su incumplimiento.

En el caso de las elecciones de 2014, los mandatarios volvieron a ser candidatos con la aquiescencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; poco después de esta victoria que obtuvo en este proceso electoral, el MAS activó un referéndum el 21 de febrero de 2016 para consultar a la ciudadanía por una nueva repostulación de Morales y García Linera el 2019, que costó Bs 26,9 millones.

Tras su derrota, volvió a recurrir al TCP que terminó avalando la repostulación sin límites, ni restricciones, a través de la Sentencia Constitucional 084/2017. Lo que generó una ola de críticas por considerar que seis magistrados dieron un “golpe a la democracia” y un desconocimiento de la voluntad popular, expresada en el referéndum del 21F.

“No solo ha sido un gasto en el referéndum, sino han sido muchos despilfarros de este Gobierno y sucede lo mismo con los 27 millones de bolivianos en estas Primarias, que se tiran a la basura en unas elecciones que solo buscan legitimar a este binomio de Morales y García Linera”, declaró la activista, Xiomara Klinsky a radio Santa Cruz.

Este no fue el último recurso, el MAS convenció al TSE para realizar las Elecciones Primarias en el marco de una nueva Ley de Organizaciones Políticas, lo que aceleró la participación de los partidos políticos.

Los opositores pidieron la suspensión de las internas de los partidos por haberse inscrito binomios únicos, lo que restaba la esencia de las Primarias, pero ni el TSE ni el MAS aceptaron la idea.

“Se está malgastando millones de bolivianos solo para habilitar al candidato Evo Morales. Me parece alarmante que cuando Morales se mueve se mueve la estructura del Estado y es realmente preocupante”, afirmó el diputado Rafael Quispe a ANF.

Añadió que son “procesos innecesarios”, porque se realiza el referéndum que tiene carácter vinculante y obligatorio en su cumplimiento, se gasta millones igual que en las Primarias, pero no se respetan “son millones solo para habilitar a los mandatarios”, protestó el legislador.

La palabra de las máximas autoridades de Estado se ha puesto en duda, ambos por separado aseguraron que no volverían a las urnas, Morales dijo que retornaría a su chaco en el Chapare y García Linera que se dedicaría a escribir y a la formación de cuadros políticos. Los dos buscan la victoria el 2019.

“Si usted va a un proceso electoral, mueve a la ciudadanía, desembolsa los recursos, y luego no respeta el resultado de ese proceso, (entonces) no tiene sentido y no vale la pena hacerlo”, comentó el diputado Wilson Santamaría.

El MAS rechaza estos criterios. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, aseguró que no es un “despilfarro” que son procesos democráticos “profundos” en el país, los que están siendo impulsados en esta última década.

“La democracia no tiene valor, la participación del pueblo no tiene valor”, sostuvo en declaraciones a ANF.

El camino del MAS por la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera

Elecciones 2014 con el aval del TCP

Evo Morales participó de las elecciones de 2014, después que el MAS acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitar nuevamente a sus candidatos. Consultaron sobre la constitucionalidad de un proyecto de Ley de Aplicación Normativa, sobre la Disposición Transitoria II de la Constitución Política del Estado.

Esa Disposición señala que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. El oficialismo sostuvo que no era aplicable a los mandatarios.

El TCP declaró constitucionales cuatro artículos (1,2,3,4) de los seis del proyecto de Ley de Aplicación Normativa, entre ellos la reelección de Morales y García Linera.

El artículo 4 decía: de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la CPE, el Presidente y Vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución, están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua.

Asimismo, argumentaron que los mandatarios fueron elegidos en vigencia del nuevo régimen constitucional; es decir, el nuevo orden que implica una nueva era jurídica, una nueva era política, basada en la refundación del Estado.

Por lo tanto, el cómputo de mandatados se tomaba en cuenta desde el 2009, así Morales y García Linera volvieron a aparecer en las papeletas de sufragio en las elecciones de 2014; las críticas de la oposición no pudieron frenar la decisión política del gobernante MAS.

En ese tiempo la oposición apeló a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar un supuesto uso del Tribunal Constitucional por parte del presidente Evo Morales, para buscar en las elecciones generales de 2014 su tercer mandato.

Morales accedió por primera vez al poder el 22 de enero de 2006, luego de ganar los comicios presidenciales con el 53,7 % y fue reelegido para un segundo periodo (2010-2015) con el 64 %.

El artículo 168 de la Constitución limita a dos el número de mandatos consecutivos, Morales siempre ha defendido que su primer Gobierno no es computable debido a que tuvo lugar antes de la refundación del país en 2009.

En criterio de la oposición, los mandatarios buscaban su tercer mandato, incumpliendo un acuerdo político cuando se realizaron las negociaciones políticas para la aprobación de la Constitución Política del Estado, que se reflejó en la Disposición II.

Sin embargo, contra toda objeción de los opositores, Morales y García Linera volvieron a ganar los comicios generales de 2014, obteniendo dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El Ministerio de Economía y Hacienda aprobó un presupuesto de Bs 170 millones de bolivianos, para ese proceso electoral.

Referéndum 21F, un nuevo intento por la habilitación

Para el referéndum del 21 de febrero de 2016 se destinó Bs 165.900.000, publicó La Razón de acuerdo a una petición de informe del diputado José Carlos Gutiérrez, para consultar a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para la habilitación de Morales y García Linera.

El gobernante MAS después de ganar las elecciones para el periodo 2015-2020, inmediatamente intentó garantizar la “cuarta repostulación” de los mandatarios 2020-2025.

El MAS buscó la vía para hacerlo. Impulsó a través de la ALP una Iniciativa Legislativa para que Morales pueda presentarse a una nueva elección que le permitiría estar en el poder hasta el 2025.

Con su mayoría en el Legislativo el MAS dio marcha a su objetivo. El Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó la pregunta que versaba en estos términos: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la CPE para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”.

Y continúa con el siguiente párrafo: “Por disposición transitoria de la Ley de reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección del 2020 – 2025. SI – NO”.

“Yo también quisiera saber lo antes posible si me quieren o no me quieren”, declaró Morales el 2015, para justificar la realización del referéndum ante el rechazo de la oposición.

La propuesta del oficialismo apuntaba a una reforma parcial de la Carta Magna. El No se impuso con el 51,3% frente al Sí con el 48,7%.

Antes de la votación el Gobierno comprometió que respetaría la votación, es más el Mandatario dijo en varias oportunidades que volvería a su chaco; el Vicepresidente que se dedicaría a la formación de cuadros en el MAS.

Pero después de un tiempo, el MAS argumentó que su derrota fue producto de la “mentira” por el caso de Gabriela Zapata, su expareja sentimental, quien comprometió a “un hijo inexistente”; la trama incluyó a una empresa china Camc que tenía millonarios contratos con el Estado, donde además Zapata ocupaba el cargo de gerenta Comercial.

El MAS volvió a usar el TCP para una nueva habilitación

El gobernante MAS recurrió al TCP con una acción de inconstitucionalidad abstracta y consultó mediante control de convencionalidad si la reelección indefinida es un derecho.

Los magistrados que –después tres de ellos- terminaron trabajando en el Gobierno, fallaron primero por dejar en suspenso el artículo 168 de la Carta Magna, declararon la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Régimen Electoral y determinaron la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y reconocieron la repostulación sin límites ni restricciones.

La oposición condenó la Sentencia Constitucional. Advirtió que la decisión era un golpe a la democracia, a la institucionalidad del Estado y un desconocimiento a la voluntad de la ciudadanía que rechazó el 21F la cuarta repostulación.

“Lo que tenemos claro es que esta situación no puede volver a ocurrir en Bolivia, las leyes así como la Constitución son para cumplirlas y nadie puede estar por encima de ella. Ni los derechos personales por encima de los derechos colectivos; el referéndum se tiene que respetar”, sentenció Klinsky.

La oposición por separado activó varias denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realice una interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La última jugada del MAS por la legitimidad de sus candidatos

El TSE había impulsado la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) e incorporó la figura de las Elecciones Primarias para democratizar los partidos políticos en la elección de sus candidatos.

El organismo electoral propuso una aplicación progresiva de la norma y en ese marco las Elecciones Primarias hasta antes de 2024, es decir, que las internas en los partidos sea para habilitar a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales para elecciones de 2019, entre ellos Morales y García Linera.

Así fue, el TSE habilitó al cuestionado binomio del MAS. “La acción sumisa ante este gobierno autoritario, la expresa el TSE, que como quien lee un instructivo intrascendente, le ha dado un golpe de muerte a nuestra democracia, habilitando como candidato al dueño de todos los poderes, Evo Morales”, protestó el candidato a la presidencia, Carlos Mesa.

Se inscribieron binomios únicos, nueve candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Lo que puso en cuestión la pertinencia de estas elecciones para “no elegir”.

La oposición rechazó la norma. El senador Oscar Ortiz acusó al MAS de elaborar la ley solo para “legitimar” la candidatura “ilegal” de los mandatarios.

Pidieron la suspensión de las Primarias, propuesta que no fue acogida ni por el Órgano Electoral Plurinacional, ni por la Asamblea Legislativa.

El presidente Morales había anunciado una “waska” o paliza a la oposición, el vicepresidente, García Linera dijo que le preocuparía si el MAS obtenía menos del 50% de participación de su militancia.

En total estaban habilitados 1.715.880 militantes, de los que emitieron su voto 495.345 personas, el 29%, según los resultados al 100% del cómputo presentados por los vocales del TSE.

La ruta electoral crítica de los opositores desde 2005

Desde el 2005, cuando se celebró el primer proceso electoral después de la crisis política de 2003, los partidos políticos de oposición no han superado sus dificultades para reorganizarse, activar su vida orgánica y potenciar sus estructuras.

El 2005, participaron ocho partidos políticos de los cuales siete eran fuerzas de oposición. Podemos liderada por Jorge Tuto Quiroga se constituyó en la primera fuerza opositora, seguida de UN y MNR con bancadas mínimas en el extinto Congreso Nacional; estos dos últimos que pesar de sus debilidades en sus estructuras continúan vigentes.

Unidad Nacional está liderizado por el empresario y político Samuel Doria Medina que ha pugnado y participado en varios procesos electorales. El 2014, fue en dupla con Ernesto Suárez en una alianza con el Movimiento Demócrata Social del gobernador opositor, Rubén Costas.

Mientras que el MNR tiene varias fracciones en una permanente pugna interna de liderazgos.

En las elecciones de 2009 volvieron a participar el MAS y siete opositores, Podemos se desintegró y se conformó una nueva oposición denominada Convergencia Nacional que se ubicó en segundo lugar y en tercer lugar Unidad Nacional, el Movimiento Sin Miedo perdió su personería jurídica.

Convergencia Nacional que tenía como figura política visible a Manfred Reyes Villa entró rápidamente en crisis, después que éste abandonó el país denunciado por hechos de corrupción. la bancada en el Asamblea Legislativa trabajó sin conducción careció de unidad y no logró constituirse en un contrapeso del MAS.

El 2014 la participación de las organizaciones políticas de oposición se redujo a cuatro, la mayor fuerza de oposición se reinventó en una nueva alianza denominada Unidad Demócrata y con una mínima bancada en el Legislativo ubicándose en tercer lugar el Partido Demócrata Cristiano.

Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) se unieron y resolvieron ir juntos a los comicios, sacaron una bancada que se convirtió en la primera fuerza opositora. Sin embargo, aunque intentaron trabajar de manera conjunta saltaron las pugnas internas por espacios en el legislativo y visiones en la conducción de la bancada.

Algunos se distanciaron ni bien ganaron el curul, es el caso de Víctor Gutiérrez, el MNR que ingresó en una subalianza con UN se alejó y negoció sus propios espacios desde la anterior legislatura 2018 se formó un grupo de críticos al interior de esta alianza UN-Demócratas.

En relación a este escenario, la activista Klinsky señaló que durante este tiempo no tuvieron la capacidad de unirse, por esa razón la dispersión ha provocado que el MAS siempre obtenga dos tercios de votos en la Asamblea.

“Lamentablemente no tuvieron la capacidad de unirse, de dejar el egocentrismo y pensar el Bolivia como país”, comentó.

Dijo que cumplieron un rol para desgastar al Gobierno, “desmitificar a Evo Morales”, porque sus organizaciones han creado un mito en torno a la autoridad “mito que es difícil que caiga”, aunque no imposible comentó.

Considera lamentable que la oposición a lo largo de estos últimos 13 años de Gobierno, no haya logrado sacar más del 30%, lo que ha debilitado su acción política.

“Por eso es importante la renovación en estos tiempos, dejar la politiquería y hacer una política que planteo Aristóteles. Y los jóvenes estamos con la idea clara de lo que queremos y es una nueva Bolivia pero seguimos tropezando en adquirir espacios por que los antiguos políticos siguen copando y no dan lugar a los jóvenes”, afirmó.

Crédito: ANF, Aclo y radio Santa Cruz

Fuente: noticiasfides.com