Un monumento a la dejadez: Piscina olímpica lleva 4 años en refacción

Hace dos meses se reanudaron los trabajos de refacción. Esto provoca un perjuicio a los deportistas que entrenan en sitios privados.





Ref. Fotografia: Así luce la piscina olímpica. Al lado izquierdo las graderías en malas condiciones, y al otro lado los trabajos que se están realizando actualmente.

En marzo del 2015, bajo el mando de la gobernadora interina, Ruth Lozada, se inició la primera fase del proyecto “Refacción Infraestructura Piscina Olímpica”. Seguidamente se ejecutaría la segunda etapa. Han pasado cuatro años y hasta la fecha no se termina la obra que es significativa tanto para la Asociación Cruceña de Natación como para los deportistas de esta disciplina, ya que es la única en Santa Cruz que cuenta con las medidas reglamentarias de competición. Este medio, intentó insistentemente por varios lados extraer información de los detalles de costo y entrega final de la obra, sin embargo, apuntando a una y otra persona, no dieron alguna explicación. El Servicio Departamental de Deportes está encargado de supervisar que aceleren los trabajos que deberían finalizar en dos meses, pero vanos fueron los esfuerzos para que proporcionen información, que supuestamente es pública.

Se realizan trabajos. Hace dos meses aproximadamente que se reanudaron los trabajos en la piscina olímpica, que muestra algunas mejoras, y hay zonas que no se han tocado, como la tribuna de espectadores que se encuentra con una capa verdosa. “La piscina ya está terminada, en cuanto a la infraestructura, solo falta la oficina, la parte de control, y otros detalles, y estimo de que eso terminará en unos seis meses porque ya están finalizando la segunda fase, que es el área VIP, la parte de gimnasio, la sala de los entrenadores y de los jueces”, explicó la presidenta de la Asociación Cruceña de Natación, Rim Safar. Mientras que uno de los trabajadores, indicó que en dos meses se concluirá la labor de ese sector, aunque no es ninguna voz oficial.

Una preocupación. Actualmente Santa Cruz no cuenta con otra piscina de 50 metros, que es la medida reglamentaria para competiciones, esto preocupa a las autoridades y deportistas porque se aproximan torneos en los que se requiere una buena preparación. “No tenemos piscina, no tenemos dónde entrenar, estamos practicando en piscinas alquiladas, estamos a media fuerza en la piscina del estadio departamental, porque lamentablemente no es de 50 metros y no reúne las condiciones necesarias para un buen entrenamiento”, dijo la arquitecta Rim Safar.

“A nosotros nos hace mucha falta porque nuestros campeonatos son en piscinas olímpicas y todas las que hay acá son de 25”, indicó la nadadora María José Ribera, quien el año pasado tuvo que irse hasta La Paz a entrenar tres meses porque necesitaba registrar mejores marcas.

Piscinas privadas son las opciones. El club de natación Samix es uno de los complejos en los que se puede practicar este deporte. José Quintanilla, padre del nadador del mismo nombre, es el encargado del lugar donde prepara normalmente a equipos de 40 deportistas. Quintanilla explica que prepararse en una piscina corta no influye mucho en el rendimiento: “Más que todo es algo mental, no es cosa de otro mundo entrenar en piscina corta o larga, grandes equipos que compiten en piscina larga entrenan en una corta, entonces a nivel de entrenamiento no trae mucho perjuicio a los deportistas, ahora a nivel de competencia si, porque no se pueden realizar campeonatos oficiales en Santa Cruz, entonces a veces hay que viajar a Sucre o La Paz.

Sin apoyo económico. “Hace 2 o 3 años que no recibimos ayuda económica. El tema de los recursos es que nosotros como Asociación Departamental solo podíamos recibir de la Gobernación, y ellos han estado en una crisis al igual que con otras asociaciones justamente porque a ellos le recortaron el 60 o 70% de sus recursos, el año pasado no recibimos absolutamente nada de la Gobernación o del Servicio Departamental”, aseveró la Arq. Safar. Y este tema ha traído sus consecuencias, porque la piscina departamental se encuentra en estado deplorable y también necesita trabajos.

Rumbo a los Panamericanos

El 20 de febrero se disputa el Nacional

El nacional de natación se desarrollará el 20 de febrero en Villa Tunari, de este torneo saldrán las marcas para participar en los juegos Panamericanos que serán en agosto en Lima-Perú y también dará cupo para el mundial de Korea 2020.

Van por el título. “Nosotros vamos a competir en Villa Tunari con 20 nadadores siendo que es una absoluta, entonces vamos a pelear el campeonato a nivel de equipo y a nivel individual con grandes deportistas que tienen récords nacionales, con José Quintanilla, Santiago Cavanagh, Franklin Durán, entre otros”, dijo el entrenador Quintanilla.

“Esto nos va a dar una pauta de nuestra marca y ahí veré cómo sigo con mi preparación”, indicó María José Rivera.

TRABAJO. Pocas personas realizan los trabajos en la obra. Durante la visita estaban haciendo el vaciado en los pilares de la estructura.

SAMIX. El centro de natación lo maneja el Sr. José Quintanilla, donde se preparan varios deportistas para el torneo nacional.

DEPLORABLE. La piscina departamental muestra una mala imagen higiénica. El agua ‘sucia’, y alrededor el piso con sarro, solo las paredes y graderías están pintadas..

FAVORITO. Aunque no cuenta con una piscina olímpica, Santa Cruz tiene un buen nivel.

Fuente: eldia.com.bo