Una agenda de derechos humanos para el Comité pro Santa Cruz

Hernán Cabrera M.

El Comité pro Santa Cruz nació para coadyuvar al desarrollo y al bienestar de la gente. Para trabajar por el bien colectivo, aunque en varias gestiones, lo hizo para algunos cuantos, porque sus dirigentes eran designados por los grupos de poder, a los que el ex ministro de Defensa y ex Rector de la UAGRM, Reymi Ferreira los combatió abiertamente, incluso con un libro de por medio: “Las logias en Santa Cruz”.

El ex presidente del comité cívico, Herland Vaca Diez, dijo que el único que no fue digitado por las logias, fue el, y que contra vientos y mareas, y contra mucho dinero su candidatura se impuso. Ahora que le tocó el turno a una mujer ser la candidata, María Cristina Viscarra, la que aspirara convertirse en la primera mujer presidenta del Comité pro Santa Cruz, le cerraron todas las puertas. Perdió con tunda, como se dice popularmente. Incluso me llegué a preguntar: ¿Y las mujeres cívicas votaron por ella? ¿La Federación de Mujeres Universitarias, le dieron la espalda? ¿la Asociación de comparsas? Al parecer, ninguna organización de mujeres la apoyaron. Queda reflejado, una vez más, que el ente cívico es una institución machista, presidido por hombres, dirigido por hombres, administrado por los machotes.

Pero al ritmo de los acontecimientos, acá va una agenda de temas o propuestas urgentes que el Comité pro Santa Cruz podría agendar, los cuales se refieren fundamentalmente a los derechos humanos. Este año es una gestión netamente electoral, y al parecer los dardos y las fuerzas de los nuevos dirigentes cívicos van a estar enfocados hacia los temas políticos-electorales, como ya lo anunció el flamante presidente: su apoyo a Juan Guaido y evitar la reelección de la dupla del MAS.

Pero de todos modos, acá la propuesta, que seguramente será compartida por una parte de la ciudadanía, y también provocará escozores y rechazos:

1.- Violaciones a niñas y adolescentes. Cada día entre 3 a 5 niñas y adolescentes son violadas por sus padrastros, tìos, padres, compadres, tíos y desconocidos. Casi siempre, la impunidad es parte de estos delitos.

2.- Violencia hacia la mujer. Cada día entre 25 a 30 mujeres sufren algún tipo de agresiones por sus parejas, ex parejas, o un desconocido. De estos casos, 1 o 2 van a los tribunales de justicia, y acá duermen el sueño de los justos. Incluso hay políticos y autoridades que salen impunes, pese a las pruebas.

3.- Trata y tráfico de personas. Cada año, alrededor de 500 personas desaparecen, la mayoría de ellas son niñas, adolescentes y mujeres, de las cuales, de las cuales 300 son rescatadas o son encontradas. Hay muchos casos de madres que durante tres o cuatro años siguen buscando a sus hijas.

4.- Drogadicción en la juventud. Un drogodependiente me dijo que hay droga en cualquier lugar de Santa Cruz y al precio que se quiera pagar. De forma permanente, la policía hace operativos en los colegios y encuentra mochilas con cocaína y marihuana.

5.- Inseguridad ciudadana. Cada día se registran 10, 20 casos de inseguridad, como ser robos, atracos, asesinatos, y otros. Urge, un plan para que Santa Cruz cuente con màs policías.

6.- Madre Tierra. En Santa Cruz, la Madre Tierra viene siendo violada cada día y vamos perdiendo mas espacios verdes. La monstruosa Quinta Municipal, que fue construida en el cordòn ecológico y que ahora no saben qué hacer con ella. Las grandes urbanizaciones en el Urubó, las cuales han arrasado con cientos de árboles. El Curichi La Madre, el único humedal en una ciudad en América Latina, avasallado, al igual que las reserva El Chorè, el Parque Amborò, y la lista de atropellos al medio ambiente es larga.

7.- La administración de justicia. Definitivamente, es uno de los temas màs complejos y que hoy en día está terriblemente pésimo. La justicia se administra y favorece a los que ejercen presiones políticas, ponen dinero.

8.- La salud. El nuevo vicepresidente cìvico es un mèdico, conoce la problemática de salud en Santa Cruz, la cual es sumamente delicada. Ya lo dijimos que la salud está en terapia intensiva, y no es solo acá defender las banderas del colegio médico y salir en paro cada vez que les afecte una medida, sino también y fundamentalmente, luchar por mejorar los servicios de salud y estar al lado del paciente.

Dirán que el ente cívico no es una institución del Estado, es una instancia cívica, que no tiene recursos, o no tiene poder para hacer algo, pero se ha demostrado que en temas que si interesan son capaces de mover a las organizaciones, de concretar paros cívicos, de reunir a las instituciones, de emitir documentos, de hacer gestiones, etc. Pues bien estos temas son sensibles y ameritan darle cierta atención, porque se trata de preservar el bien colectivo y poner los cimientos para una mejor sociedad, porque los derechos humanos son los cimientos de todo Estado democrático y de toda sociedad que quiere convivir democráticamente.



Periodista y ex Defensor del Pueblo