Vicepresidente afirma que opositores quieren volver a gobernar con sus “garras de buitres”

La autoridad dijo que los opositores que mataron alteños quieren volver a gobernar y pidió debatir sobre esta posibilidad.

El Vicepresidente rodeado de estudiantes y ciudadanos en El Alto. Foto: Vicepresidencia

La Paz, 28 de febrero (ANF).- El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que después de 14 años de tranquilidad y paz, retornaron los opositores con sus “garras de buitres”, aquellos que “mataron alteños”, porque quieren volver al Gobierno.

En un discurso en el que apeló a los hechos ocurridos en octubre de 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la autoridad exhortó a la ciudad de El Alto a reflexionar y debatir sobre la intención de los opositores de volver al Gobierno.

“Después de estar 14 años tranquilos, en paz; otra vez sus garras de buitres quieren extender sobre la espalda del pueblo boliviano, y me da rabia. Yo pido a la mamá y al papá (que) discutan en la junta de vecinos, junta escolar, en la asamblea, no puede ser que la gente que mató a 90 alteños quiera volver a gobernar y diga que los bonos no sirven”, sostuvo.

García Linera lanzó su discurso en la entrega de una unidad educativa en la ciudad de El Alto, rodeado de estudiantes, recurrió a rememorar que, en octubre de 2003, Sánchez de Lozada metía bala a los alteños que resistieron al proyecto de venta de gas a Estados Unidos por puertos chilenos.

“Esos que mataron quieren volver al país. Esa gente que mató alteños, que mató madres, que mató jóvenes, quieren regresar a gobernar Bolivia; seguro que si regresan a gobernar Bolivia volverán a regalar el gas a los gringos”, sostuvo.

Aunque no mencionó ningún nombre, se refirió a los opositores que aspiran a la presidencia del Estado en las elecciones de octubre de 2019; uno de los actuales candidatos, más cercanos a Sánchez de Lozada, en ese tiempo, fue Carlos Mesa, que tras las muertes en 2003 rompió su alianza con el mandatario.

Asimismo, dijo que los opositores entre sus planes pretenden anular los bonos sociales que se crearon en el Gobierno “No puede ser, me da rabia. Quieren venir a hacer daño”, sostuvo.

/NVG/

Fuente: ANF