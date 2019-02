Wilster vuelve a perder y piden salida de Portugal

“Fuera Portugal”, “Fuera Portugal” fue el grito que se escuchó en el estadio Félix Capriles, tras la caída de Wilstermann ante Guabirá por 0-2, como una muestra de su molestia, ya que para la afición el responsable de la irregularidad del conjunto rojo es el técnico Miguel Ángel Portugal, por los constantes cambios en el once titular.

Tal vez la derrota no hubiera dolido tanto en los seguidores del cuadro aviador si es que el rival no fuera uno de los coleros del torneo Apertura, que hasta ayer no había logrado ganar ni sola vez y llegó a Cochabamba con un equipo mixto, porque guardó a sus mejores jugadores para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante Macará, en la que aún sueña con continuar en carrera.

La hinchada roja ayer mostró dos caras diferentes, una en la que alentó hasta el último minuto, brindando su apoyo a los jugadores aún creyendo que se podía revertir el marcador en contra e incluso los despidieron con aplausos.

Pero cuando fue la hora de salir del estratega español sólo se escucharon críticas. La Policía incluso tuvo que hacer un cerco para proteger al técnico, porque empezaron a llover todo tipo de objetos.

Ante esta molestia de la hinchada, el técnico sólo atinó a darles la razón. “Ellos tienen razón, porque yo también estaría mal humorado en la grada y si les aplaudo es simplemente por eso, no por otra cosa, porque ellos tienen razón, porque sé que hemos jugado un mal partido sobre todo en el primer tiempo, no me voy a enojar con ellos nunca”.

Portugal volvió a pedir paciencia y dijo que hará lo mejor posible para que el equipo encuentre una regularidad que le permita ir para arriba.

Pero mientras la mayor parte de las críticas se dirigían al técnico Portugal, uno de los referentes del equipo salió a dar la cara y aseguró que los culpables de la derrota es todo el plantel.

“No hay que echar la culpa al técnico, somos los jugadores los que tenemos la culpa, porque somos los que entramos a la cancha. Acá somos todos culpables, no importa lo táctico, hay que romperse el alma para ganarse el lugar”, dijo Cristian “Pochi” Chávez, uno de los pocos jugadores que quisieron hablar tras la derrota.

El análisis de Chávez fue un poco más allá, de que el equipo no puede estar distraído por el partido ante Boca Juniors, porque así se les puede escapar el campeonato.

“No es que viene Boca, no, este partido era más importante, porque queremos pelear el campeonato y antes de Boca está Destroyers primero, si seguimos pensando en Boca vamos a perder el título”, dijo.

Chávez agradeció el apoyo de la hinchada.

Desde la dirigencia se conoció que hoy se reunirán con el cuerpo técnico para tratar “temas que tenemos que definir con respecto al cuerpo técnico y su modo de juego”.

En el partido

Wilstermann tuvo el dominio del balón, pero fue una posesión estéril, sin profundidad, ni la claridad suficiente para hacer la diferencia.

Más aún cuando Guabirá logró anular a los tres atacantes aviadores, primero a Gilbert Álvarez y Ricardo Pedriel y después a Lucas Gaúcho, con la marca personal de Dairín González, quien les ganó en jugadas áreas o al ras del piso.

Con la ofensiva roja controlada, los azucareros sólo esperaban la oportunidad de un contraataque efectivo y lo consiguieron, con el tanto de Maximiliano Velasco, a los 12’PT.

Fue un balde de agua fría, sobre todo por cómo se generó ese tanto. Un error en salida de Moisés Villarroel le dejó el balón a Velasco, quien probó suerte con un remate al ras del piso por el medio de la zaga central, que para su fortuna se coló en el ángulo inferior derecho, donde Arnaldo Giménez no logró alcanzar.

Era el 0-1 y los fantasmas volvieron a aparecer en Wilstermann, no sólo en la cancha, sino en las gradas, donde la hinchada exigía mayor precisión y productividad en el ataque.

Wilstermann incluso cambió de dibujo táctico y dejó solo a Pedriel como único punta, Álvarez se fue más a la derecha y Ariel Núñez buscó ser el enganche, pero igual no resultó.

Serginho tuvo dos opciones, pero sin la claridad necesaria para lograr la igualdad antes del descanso.

En el segundo tiempo Wilstermann tuvo su mejor opción de cambiarle el ritmo al partido.

El mejor jugador de Guabirá en defensa fue Dairín González, que cometió una infracción sobre Edward Zenteno y Ronny Montero en el área chica (4’ST). Una inmejorable posibilidad de lograr la igualdad, pero el remate de penal de Ricardo Pedriel fue muy anunciado y suave, que Luis Cárdenas controló casi sin problemas (7’ST).

Fue otro balde de agua fría del que Wilstermann intentaba recuperarse, pero la defensa de Guabirá se cerró. Cuando parecía que los aviadores lograrían el empate, tras un tiro libre, en el que los aviadores reclamaban penal por una mano en el área, llegó un veloz contraataque de Gualberto Mojica, que habilitó a Kevin Ríos, que en clara posición fuera de juego venció en el mano a mano a Giménez para el 0-2 (27’ST).

El marcador no se movió pese al esfuerzo de Wilstermann.

OPINIONES “El partido se pierde en el penal que fallamos, que era clave, porque si hubiéramos convertido seguro que hubiera sido otro partido. He puesto lo que más creía conveniente para ganar este partido, pero no me funcionó”. Miguel Ángel Portugal. DT Wilstermann “Esta victoria nos ayuda muchísimo, porque en frente teníamos a un gran rival, con grandes jugadores. Para nosotros era fundamental la victoria para poder llegar de mejor manera al partido de la Copa Sudamericana del jueves ante Macará”. Ronald Arana. DT Guabirá “Lastimosamente no salió nada, pero debemos ya pensar en el siguiente partido”. Óscar Vaca. Defensa Wilstermann “Dios me bendijo con una anotación para la victoria y estoy muy contento por ello”. Kevin Ríos. Delantero Guabirá

CRONO DEPORTES

Minuto 12 PT – Gol de Guabirá

Maximiliano Velasco aprovecha muy bien la desinteligencia en la defensa aviadora para marcar el primer tanto de la visita.

Minuto 7’ST – Penal errado

Ricardo Pedriel tuvo en sus pies la posibilidad de lograr el empate, sin embargo, su disparo fue muy suave y anunciado que fue detenido por el golero de Guabirá Luis Cárdenas.

Minuto 27’ST – Segundo gol de Guabirá

Kevin Ríos, que aprovechó el error del juez de línea que no cobró un fuera de lugar, se animó a hacer un sombrerito para vencer a Arnaldo Giménez en el mano a mano.