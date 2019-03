…1. La dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar.”

No estamos en contra de las familias humildes que buscan formas para subsistir, pero si no se cumplen las leyes no tenemos futuro como sociedad.



Fuente: Gustavo Pedraza Mérida por Gustavo Pedraza Merida