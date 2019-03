23 jugadores ante Corea del Sur y Japón

Bolivia. Los convocados se presentarán en Santa Cruz. Villegas llamará más adelante a Martins.





Ref. Fotografia: Chumita. Es uno de los referentes del Puebla de México. Se espera que aporte con su experiencia.

El director técnico de la selección boliviana, Eduardo Villegas, convocó a 23 jugadores, entre ellos a Alejandro Chumacero, Luis Haquín y Carlos Lampe, que jugarán contra Corea del Sur y Japón en la doble fecha Fifa del 22 y del 26 de marzo, en condición de visitante. Esta vez, el mandamás no llamó a Marcelo Martins, quien milita en la segunda división de la liga china, pero dejó abierta la posibilidad para integrarlo después de los amistosos. El lunes 18 de marzo deben presentarse todos los seleccionados en el hotel Marriot de Santa Cruz.

Líderes natos. “Hay cualidades, características, liderazgo y agresividad positiva que las valoro mucho (de Chumacero) y eso quiero en el grupo”, declaró Villegas. Chumacero trabajó con Villegas cuando éste era entrenador de The Strongest y conoce a la perfección sus virtudes como futbolista. Con miras a la Copa América Brasil 2019, como el objetivo inmediato, el director técnico quiere enrolar de a poco a los jugadores con mayor roce internacional. Del mismo equipo fue citado el defensor Luis Haquín, quien llegó en enero al Puebla. Él y Chumacero son los únicos “legionarios” que aparecen en el grupo. El resto son jugadores de Bolívar, Blooming, Nacional Potosí, San José, The Strongest, Always Ready y Oriente Petrolero.

El 'Matador' a la espera. La ausencia de Marcelo Martins es de tipo provisional, solo por los dos partidos de la próxima fecha FIFA, según confirmó Villegas, quien dijo que se alegró y bastante porque se volvió a hacer presente en el marcador y anotando goles para su club en China. A tiempo de confirmar que está en sus planes, el estratega dijo que Martins está agarrando el ritmo competitivo con los partidos que jugará y seguramente, más adelante, será importante su aporte en la selección nacional. Martins es uno de los jugadores de más recorrido del fútbol nacional, con paso por ligas importantes como la de Alemania, Ucrania e Inglaterra.

10 Jugadores

Blooming y Bolívar aportan con cinco futbolistas cada uno.

Fuente: eldia.com.bo