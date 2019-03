Abogada dice que policías no quieren que Raña sea general ni comandante nacional

19 de marzo (Urgentebo).- Karen Morón, abogada del coronel Rommel Raña, ex comandante departamental de la Policía de Oruro, manifestó que hay uniformados que no quieres que su defendido ascienda a general y puede llegar a ser el titular de la institución verde olivo, es por lo cual lo denuncian por hechos de corrupción que presuntamente no cometió.

“Son intereses personales, no les gusta la idea de que Rommel Raña haya ganado este amparo y que en algún momento pueda exigir la silla que le corresponde en el Comando General (de la Policía)”, declaró en Fides TV.

En agosto de la gestión pasada, a Raña, se le inició tres procesos disciplinarios con una denuncia anónima, en la cual detalla que la ex autoridad hacia cobros irregulares y que logró articular una red criminal.

Se inició el proceso de investigación y se logró identificar a la funcionaria de la Policía que hacia la denuncia. No obstante, cuando ella fue a declarar negó haber firmado el documento con el cual se le comenzó la querella al ex comandante de Oruro, por lo cual salió una resolución de rechazo.

Morón indicó que como se desestimó la denuncia, las acusaciones fueron publicadas en un fanpage de Facebook denominada “UTOP La Paz”, y es por ello que se le apertura otro proceso antes de que se postule a su ascenso a general

“Rommel Raña se entera (de esta nueva querella) el día que va a su entrevista postulándose a general, porque él era uno de los primeros de curso, porque tenía que ser general y parte del actual Comando General”, indicó.

Por esta acción, según detalló la jurista, Raña no fue entrevistado para poder ascender a un rango superior al suyo y poder aspirar al cargo de comandante general de las fuerzas del orden.

El 7 de marzo Raña fue aprehendido por los delitos de cohecho pasivo propio y beneficios en razón de cargo, puesto que se le acusa de haber hecho cobros irregulares a cambio de permitir pasar contrabando de Chile a Bolivia y de tener una red dedicada a este tipo de hechos irregulares.

Tras ello, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que inteligencia de la Fuerzas Armadas conocían los movimientos que hacía la ex autoridad policial desde hace varios meses atrás y que su organización estaba integrada por aproximadamente 100 personas.

Urgentebo.com