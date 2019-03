Activistas echan pintura al edificio de YPFB en rechazo al extractivismo petrolero en Tariquía

La resistencia a la actividad petrolera en la reserva Nacional de Flora y Fauna llegó a las ciudades. Este lunes, un grupo de activistas marchó hasta las puertas del edificio casa matriz de YPFB para protestar en contra del extractivismo en el área protegida.

La protesta en contra de la actividad petrolera llegó hasta las puertas de YPFB. Foto: ANF

La Paz, 25 marzo (ANF).- A cuatro días del ingreso del Gobierno y las petroleras a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía con el uso de la fuerza policial, activistas de diferentes plataformas protestaron en puertas de YPFB y echaron pintura negra en rechazo a la actividad extractivista. Condenaron la falta de respeto a la consulta a las comunidades campesinas.

Con estribillos como: “¡fuera la bota policial de Tariquía!”, “¡a las petroleras les digo fuera!”, “¡Ministro mentiroso, Tariquía se respeta!”, un grupo de activistas se hizo presente frente al edificio de YPFB ubicado en pleno centro de la ciudad de La Paz, donde con máscaras de felinos y ropa oscura repudiaron la acción policial hace apenas cuatro días.

Las más jóvenes escenificaron la riqueza que lleva Tariquía, como las fuentes de agua y vida silvestre que pretende ser destruidos a cambio de extraer del suelo hidrocarburos. En un arranque de furia echaron pintura negra a las puertas de la estatal petrolera, que para ese momento se encontraban cerradas.

El mitín callejero pretendió ser persuadido por algunos policías que trabajan en YPFB, pero una vez que concluyó el acto de protesta recién los uniformados antimotines se hicieron presentes en el lugar en motocicletas. Para entonces las activistas ya habían dejado paredes y puertas manchadas con pintura negra que simbolizaba el petróleo, además de la simpatía de los transeúntes y conductores que se solidarizaron con la protesta.

Compromiso roto

A pesar del compromiso firmado el 1 de marzo con las comunidades campesinas que rechazan la actividad petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el Gobierno decidió romper de manera unilateral el acuerdo e ingresar el 21 de marzo con el uso de la fuerza policial al Área Protegida.

Este lunes debió concretarse una reunión comprometida entre las partes en conflicto en la comunidad de Chiquiacá, pero el Gobierno prefirió enviar un contingente policial fuertemente armado a la zona para abrirle el paso al ingreso de Petrobras y Chaco para que realicen actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en los campos San Telmo Norte, Astillero y Churumas.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Departamental Tarija, María Teresa Rojas relató entre llantos: “Como defensora de derechos humanos me siento impotente porque han ingresado, me siento mal, he sido empujada por los policías, es humillante, han sobrepasado a mujeres niños y personas mayores”.

Varios videos que se compartieron en las redes sociales dan cuenta de la acción policial que sobrepasó la línea de resistencia encabezada por valientes mujeres que aseguraron estar dispuestas a dar la vida en defensa de Tariquía.

Como prueba del incumplimiento del Gobierno a su palabra de diálogo para el 25 de marzo, las dirigentes compartieron el acta de compromiso firmado el 1 de marzo a las 3.30.

Dicho acuerdo fue firmado por los representantes de las diferentes comunidades de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, la Policía Nacional representada por el coronel Iván Cordero y Petrobras representada por el ingeniero, Antonio Amado.

El acuerdo establecía que la empresa se retiraba conjuntamente la Policía del lugar y las comunidades levanten el bloqueo de caminos con el fin de evitar enfrentamiento entre partes involucradas.

En dicha reunión participó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Hidrocarburos, el director nacional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Tarija.

El Comité Cívico de Tarija activó el bloque de caminos en el ingreso de Tariquía y anunció un paro de 24 horas para este miércoles 27 de marzo en rechazo por la represión a la resistencia pacífica comandada por mujeres en compañía de sus niños.