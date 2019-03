AE Vivienda-Chuquisaca: Denuncias de corrupción salpican a oficinas regionales de Tarija y Potosí

AUDIO INVOLUCRA A IRINEO CONDORI Y A OTROS FUNCIONARIOS

AEV: Denuncias de corrupción salpican a 3 oficinas regionales

TRABAJO. La AEV ejecuta varios proyectos de construcción de viviendas que adjudica mediante licitaciones, pero hay observaciones.

PORCENTAJES: En la grabación de una llamada telefónica se escucha que en la oficina de Chuquisaca, hay funcionarios de la AEV que por las adjudicaciones de proyectos cobraban un 2 o 3% para ellos y un 7% para Irineo Condori.

La sombra de la corrupción que ha cubierto al ex director departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) de Chuquisaca, Irineo Condori, ahora salpica también a otros funcionarios de esa oficina y de las regionales de Tarija y Potosí.

En un audio al que accedió CORREO DEL SUR, Rolando R., quien se presenta como el denunciante en los casos de presunta corrupción en los que habría incurrido Condori, señala durante una llamada telefónica al director nacional de la AEV, Gonzalo Rodríguez, a varios empleados de la AEV en Sucre, Tarija y Potosí.

En esa grabación, de 13 minutos y 23 segundos, se escucha que en la oficina de Chuquisaca hay funcionarios que por las adjudicaciones de proyectos cobraban un 2 o 3% para ellos mientras que un 7% iba para Condori. “Aquí en Sucre (…) con las inspectorías todo ya está distribuido (…) son técnicos operadores: a nosotros nos corresponde el 3%, 2%, al Irineo (Condori) el 7%. Así de institucionalizada está la corrupción”, dice Rolando R.

El denunciante asegura que se contactó con el presidente Evo Morales y con el ministro de Justicia, Héctor Arce, para revelarles los supuestos actos de corrupción. “Nunca íbamos a tener obra porque toda la Agencia de aquí son corruptos (…) Y yo se los digo en su cara, hay pruebas contundentes”, afirma en el audio y, más adelante: “…todo el mundo compra, compra (proyectos) y al final he tenido que quejarme al presidente Evo Morales…”.

“Los mismos delincuentes son en Tarija”, remarca, “yo en Tarija he presentado 25 proyectos”. Ante una consulta de Rodríguez, acepta que “a mí no me han cobrado (coima, en aquel departamento), pero mis compañeros, las empresas nunca se van a animar a denunciar… porque tienen miedo de perder trabajo”. Luego sostiene que, en Chuquisaca, Condori le pidió dinero y que él después le exigió que se lo devuelva.

Fuente: Correo del Sur