Agreden con agua hirviendo a una jueza de línea en un partido de fútbol en Argentina

Imagen ilustrativa

La asistente Rosana Paz sufrió quemaduras en su espalda luego de que le arrojaran el contenido de un termo desde una tribuna, en la provincia de San Juan.

Una jueza de línea de Argentina fue agredida por un simpatizante que le arrojó agua hirviendo desde una tribuna, en el partido que disputaron el último fin de semana Marquesado y San Martín, de la primera división de la liga regional de fútbol de la provincia de San Juan.

El hecho ocurrió sobre el final del partido, cuando el equipo local ganaba 1 a 0 y los árbitros dieron unos minutos adicionales.

“Sentí que me arrojaron agua caliente en la espalda, llamé al árbitro principal para comentarle lo que pasó y pedí que me echaran agua fría para calmar el ardor. Ellos quisieron suspender el partido pero llegamos a un acuerdo para que terminara reglamentariamente”, dijo Rosana Paz, de 46 años, al medio local Telesol Diario.

REPROBABLE 😡 La jueza de línea Rosana Paz estaba haciendo su trabajo en el partido entre Marquesado y San Martín en Argentina, cuando un agresor le arrojó agua hirviendo en la espalda, dejándole quemaduras. “No es fácil ser árbitro en sí mismo, imagínate siendo mujer” comentó. pic.twitter.com/rzmeRymjvj — Campeonas MX (@campeonasmx) 28 de marzo de 2019

Autoridades de la liga sanjuanina de fútbol indicaron que identificaron al agresor y le prohibirán el ingreso a las canchas de por vida.

La asistente dejó la cancha y fue atendida por un médico que le curó las quemaduras y ampollas. “Me tengo que cuidar de las infecciones en la herida”, afirmó.

“Jamás me tocó vivir una situación de esa magnitud, no entendía la reacción y el porqué de tanta rabia. Quizás habíamos adicionado unos minutos y se enojaron porque iban ganando, no sé. Me dejaron sorprendida, es la primera vez que me pasa“, dijo la mujer, que se desempeña como jueza de línea desde hace dos años.

Lejos de amedrentarse, Paz asegura que seguirá su carrera con mayor impulso: “Esto me da muchas fuerzas. Después de lo que pasó seguí trabajando, entrenando y ya me estoy preparando para el fin de semana próximo”, indicó.

Fuente: actualidad.rt.com