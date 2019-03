Andaveris, baja entre 30 a 45 días

El jugador de Always Ready recibió una dura entrada de Lucas Gaúcho, de Wilstermann, que le provocó una fractura de tibia. El brasileño se disculpó por la acción y aseguró que nunca fue con mala intención

El delantero Augusto Andaveris podría estar ausente de las canchas entre 30 a 45 días por la fractura de tibia en la pierna izquierda que sufrió en el partido ante Wilstermann, según el diagnóstico preliminar del cuerpo médico de Always Ready.

Andaveris con la pierna izquierda enyesada



El yungueño recibió una dura entrada del delantero brasileño aviador Lucas Gaúcho (28’), que luego se disculpó y descartó que la acción fuese con mala intención. Al delantero del equipo millonario se le realizaran estudios complementarios para tener más datos del tratamiento al cual será sometido.

La baja del ariete será sentida en Always Ready que pierde a uno de sus regulares titulares.

Disculpas

A través de su cuenta de Facebook, el ariete de Wilstermann, Lucas Gaúcho, reveló que se pidió disculpas de Andaveris y mencionó que la jugada fue fortuita.

Publiación del jugador aviador luego del partido.



“… en mis 10 años como profesional nunca me había pasado esta situación como esta (…) Quién me conoce me conoce que jamás sería capaz de querer algo así. Pero en nuestra profesión puede pasar”, sostuvo el brasileño. Sin embargo, en campamento de Always Ready, existe molestia por la acción del jugador aviador.

Fuente: diez.bo