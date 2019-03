Aprehenden a 10 comunarios por emboscada a Umopar y desbaratan 13 fábricas de cocaína en el Chapare

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó la tarde de este viernes que 10 comunarios de la zona de San Rafael, en el trópico cochabambino, fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por la “emboscada” a un grupo de efectivos antinarcóticos el fin de semana. Durante el operativo “Halcón” también fueron detectadas y destruidas 13 fábricas de cocaína.

“Son 10 personas que habrían participado directamente en la emboscada a Umopar el pasado sábado 2 de marzo (…) Estas personas están acusadas por siete tipologías penales: asociación delictuosa, homicidio en el grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego, lesiones graves, lesiones leves y se ha aperturado otra causa vinculada al tráfico de sustancias controladas o narcotráfico”, sostuvo Romero en una conferencia de prensa.

Agripino N. M., Roman C. T., Casto A. P., Cristian E. C., Juan José F. N., Manuel S. H., Jhonny Juan M. R., Miguel E. C., Albino S. L., y Anselmo M. P. fueron aprehendidos y presentados este viernes en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Cochabamba.

El 2 de marzo, una patrulla de efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) sufrió una emboscada por presuntos narcotraficantes que se encontraban en una pista clandestina en el Sindicato San Rafael, del municipio Villa Tunari, en Cochabamba.

Según los reportes de la propia Policía, un grupo de encapuchados, haciendo uso de armas de fuego de grueso calibre, emboscó a la patrulla, dejando a dos cabos heridos.

Romero informó que 13 fábricas de producción de cocaína fueron desbaratadas en el operativo “Halcón”, que además secuestró 4.000 gramos de cocaína y aprehendió a dos personas en esas factorías.

“Se ha procedido a la destrucción de la pista clandestina que en realidad es un camino vecinal (…) a donde llegó una avioneta el sábado para recoger una cantidad aún no determinada de droga. Asimismo, a una distancia de 15 kilómetros de la localidad de San Rafael se ha encontrado un laboratorio de cristalización de cocaína, el mismo que también ha sido intervenido”, indicó.

El director departamental de la FELCN, Javier Maldonado, explicó que el operativo “Halcón” fue activado a las 04.00 de este viernes para proceder a la aprehensión de los comunarios identificados como los agresores a la patrulla de efectivos antinarcóticos.

“No vamos a parar y vamos a seguir investigando”, sostuvo Maldonado, quien remarcó que los detenidos son de la zona de San Rafael y que fueron reconocidos por los policías agredidos y por una filmación.

“Se han identificado a 15 personas, de las cuales 10 están detenidas y estamos en búsqueda de los demás”, indicó. (08/03/2019)