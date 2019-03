Barbery, el hombre del etanol, toma las riendas de empresarios privados de Bolivia

Luis Barbery Paz fue electo como nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). El empresario cruceño preside la corporación Unagro, una de las tres empresas que vende etanol a la petrolera estatal YPFB.

¿Cómo va a tratar el tema del incremento salarial?

Lo importante es enfocar el problema en su contexto. Nosotros necesitamos que se nos escuche y con la participación con el sector privado se enriquecerá cualquier diálogo en materia laboral y salarial. No será fácil pero hay que encarar este tema. El sector laboral depende de sus salarios y del éxito de las empresas donde trabajan; debe haber equilibrio. Si hay incrementos salariales que no respondan a productividad se está poniendo en riesgo la fuente de trabajo.

¿Qué opina del incremento del 5,5% que pide la COB?

Nosotros creemos que es justo y corresponde devolver a los salarios el poder adquisitivo que se pierde por la inflación. Por encima de eso, tiene que haber un incremento de la productividad y con ello se tiene que manejar cualquier aumento. Creemos que no podemos salirnos de un reajuste de lo que ha sido la inflación.

¿Qué pasará con el doble aguinaldo y las elecciones?

Tenemos bastante (tiempo) para tratar el tema del doble aguinaldo. Creo que no es lo mejor que le pueda ocurrir a Bolivia o a los trabajadores. Nosotros comprobamos que se pierden empleos porque las empresas no están en condiciones de pagar el beneficio. Muchas pidieron pagar hasta el 31 de este mes, otras se ponen en serias dificultades o tienen que endeudarse.

El crecimiento del PIB no es indicador relevante para garantizar que todas las empresas están en condiciones de asumir un incremento salarial del 8% al 9% adicional. Hay regiones que han decrecido como Tarija con menos del 3%.

¿Cómo será la relación de la CEPB con el Gobierno?

Estamos en la total disposición de reunirnos las veces que sea necesarias para discutir los temas relevantes a la actividad empresarial.

Creemos que ya se han generado ciertos niveles de confianza que son importantes para poder llevar adelante conversaciones, negociaciones y debates. Nos encargamos que siempre haya propuestas serias y que no sean únicamente de demandas.

Se debe coadyuvar al crecimiento y al desarrollo del país.

¿Tiene alguna solicitud al presidente Evo Morales?

En general son muchos los temas que están en el tapete y vamos a tratarlos uno a uno con el Gobierno. (Por ejemplo) el salarial o temas tributarios. También nos interesa trabajar con las regiones porque ellos saben qué es lo mejor para desarrollar su máximo potencial. Ojalá que el crecimiento de todos permita el doble aguinaldo pero a base de un accionar positivo de verdadero crecimiento.

¿La COB es interlocutor válido para hablar del salario o la productividad?

Ellos representan al sector laboral, yo no tendría ningún problema. Al contrario, con el mayor agrado me gustaría que nos reunamos para intercambiar criterios. Eso es algo que vengo practicando a lo largo de mi vida.

¿Ya se llegó a un acuerdo sobre las empresas sociales?

Hay que estudiarlo (…) hay que ver por qué las empresas entraron en falencias, cuáles son sus dificultades para su cierre. A base de eso, hay que ver si los trabajadores tienen capacidad de resolver esas dificultades.

Vamos insistir con el Gobierno y demostrar que (este tema) no hace bien al país y por supuesto ver qué alternativas se tienen y manejar un esquema institucional, técnico. En economía no hay milagros. Las reglas económicas se cumplen sí o sí y no hay que mezclar las decisiones políticas con las económicas o técnicas.

¿Cómo entró a la industria y como llegó a la Unagro?

Unagro fue fundado por mi padre y soy de la segunda generación de productores cañeros. Es un gran esfuerzo empresarial que llevan adelante los cañeros para mejorar considerablemente sus condiciones de vida a través de Unagro.

Son 47 años de vida institucional en los que pudimos desarrollar crecer, multiplicar por seis nuestra capacidad.

Del primer ingenio que instalamos y con el que arrancó en 1997; a partir de ahí logramos diversificar con otras actividades. Producimos alcohol potable por una parte y etanol. Estamos generando energía eléctrica, estoy buscando complementar los ingresos porque la actividad azucarera está atravesando algunos problemas de precio a nivel nacional e internacional.

¿En qué medida subió sus ingresos después del acuerdo con el Gobierno?

Es un proceso largo el del etanol. (…) Este es un proceso de aprendizaje, nosotros nunca lo hemos hecho, YPFB y el Gobierno tampoco. Vamos a ir avanzando, buscando dar solución a todos los problemas que se presentan. Lo principal fue que el sector privado -la agroindustria y el sector de productores cañeros- confiamos en el Gobierno.

Hemos realizando inversiones incluso antes de que se promulgue la ley y producto de eso existe la capacidad suficiente para atender la necesidad del mercado.

HOJA DE VIDA

Inicios E l empresario nació el 5 de mayo de 1955 en la ciudad de Santa Cruz. Es ingeniero industrial y administrador de empresas.

l empresario nació el 5 de mayo de 1955 en la ciudad de Santa Cruz. Es ingeniero industrial y administrador de empresas. Carrera Fue presidente de la Cainco en dos gestiones consecutivas y llegó a la presidencia de la federación de empresarios cruceños y también reside la Corporación Unagro.

Elecciones de CEPB se realizaron sin la CNC y con un candidato

La CEPB eligió como nuevo presidente al cruceño Luis Fernando Barbery con 39 votos a favor y dos abstenciones en un proceso que fue cuestionado por el segundo candidato, que se retiró antes de la contienda, Marco Antonio Salinas, de La Paz.

“Este proceso se ha llevado adelante de una manera que corresponde, de una forma democrática con una institucionalidad absoluta. Producto de ello ha sido elegido el señor Luis Barbery ”, dijo el presidente saliente de la CEPB, Ronald Nostas.

Ayer por la mañana, Salinas retiró su candidatura a la presidencia de la CEPB con el argumento de que hay un “error fundamental” en el proceso de elección. “Está viciado de nulidad el citado proceso al haber aprobado la convocatoria a la asamblea ordinaria con un estatuto que no cuenta con la aprobación con la instancia gubernamental”, manifestó.

Por su parte, el presidente saliente de la CEPB, Ronald Nostas, dijo que las declaraciones de Salinas son “inexactas e imprecisas” porque el estatuto está plenamente vigente. “Aclaramos que el estatuto de la CEPB se encuentra plenamente vigente, refrendado unánimemente por los asistentes la asamblea extraordinaria del 19 de noviembre de 2014, así como a los diferentes consejos directivos en los que se ha tratado este tema y en los que participó la Cámara Nacional de Comercio”, puntualizó.

Las elecciones de la CEPB se llevaron a cabo con un solo candidato, Luis Fernando Barbery Paz, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

Nostas, en sus palabras finales como presidente de la CEPB, dijo que la labor que desempeñaba la termina satisfecho porque cumplió como empresario del país y le compensa dejar la confederación en manos de Barbery.

También señaló que dejan una confederación de empresarios fortalecida y la institucionalidad estaba plenamente representada a excepción de la Cámara de Comercio. “Tenemos una confederación sólida, unida, fuerte y en las manos de Barbery se consolidará”.

Página Siete / Pamela Pomacahua / La Paz