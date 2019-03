Blooming se defiende y presenta una demanda a Serginho por provocación

Blooming contraataca y presentará una demanda en contra del volante Serginho y el club Wilstermann, pidiendo la suspensión por un año del jugador y la quita de 9 puntos al aviador, según los artículos 74 y 57 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El presidente de Blooming, Juan Jordán, ayer, en lugar de apaciguar el conflicto de racismo que generó su hinchada en el partido ante Wilstermann, el pasado domingo, arremetió contra el jugador brasileño que sufrió los ataques xenófobos en el estadio Ramón Aguilera.

“Queremos dar a conocer a la familia bloominista que se ha presentado una demanda al Tribunal de Justicia Deportiva en contra de Serginho, basándonos en el artículo 74 del Código Disciplinario, ofensas al público (…) solicitando la suspensión de un año para el jugador”, dijo Jordán, a tiempo de indicar que tienen todas las pruebas necesarias al respecto y que Serginho tiene antecedentes de provocación.

El artículo 74, ofensas al público, señala: “El jugador que antes, durante o después del desarrollo de un partido, ofendiere o provocare al público con insultos, gestos, ademanes o de cualquier otro modo, será sancionado con la suspensión de cuatro (4) partidos. Si las ofensas o actos fueren de extrema gravedad, la sanción podrá implicar la suspensión del infractor hasta de un (1) año, previo proceso sumario deportivo”.

Además, Jordán señaló que también inició otro proceso en contra del cuerpo técnico del cuadro Rojo. “Basándonos en el artículo 57, que habla del abandono del terreno de juego y juego a desgano (…) se pide la suspensión de un año y la quita de 9 puntos al club Wilstermann”, sostuvo.

Dicho artículo señala lo siguiente: “Cuando los integrantes de un equipo, sin causa justificada, abandonen el terreno de juego, se nieguen a proseguir el partido o permaneciendo en el faciliten con su actitud la libre acción del equipo adversario, el árbitro suspenderá el partido y el equipo infractor perderá los puntos en disputa y beneficiará al contendiente, además se le descontarán nueve puntos de los obtenidos o por obtener en la tabla de posiciones del respectivo campeonato oficial. Quien promueva, incite u ordene al o los jugadores a realizar la conducta antes detallada, será sancionado con suspensión de uno (1) a dos (2) años”.

Aunque Jordán aseguró que la dirigencia de Blooming pidió disculpas en la conferencia de prensa por los hechos suscitados el domingo, en ningún momento se los escuchó dispensarse por el accionar de su hinchada, más al contrario, señaló: “Somos orgullosos de contar con una hinchada bien organizada y bien criada”.

De acuerdo al dirigente, el fútbol nacional se está convirtiendo en un circo, con la demanda que instaló el club Wilstermann por el tema de racismo, que se le estaría quitando el “folklore al fútbol”.

“Que no se pierda el folklore del fútbol. Creo que el que no tiene apodo no tiene identidad”, dijo Jordán, citando algunos apodos como el de “Mono” Galarza o la “Pulga” Aguirre, justificando en cierta medida que su hinchada hiciera el ademán de un mono cuando Serginho tocaba el balón.

Pretendiendo zanjar el asunto, del dirigente sugirió una reunión con los 14 clubes para iniciar una campaña en contra del racismo, porque éste existe en todo el país, tanto fuera como dentro de las canchas.

Jordán dijo que Blooming “aceptará lo que venga del Tribunal de Justicia Deportiva”, pero que también esperarán la misma respuesta a sus demandas.

DOS DUDAS ANTE NACIONAL POTOSÍ

Wilstermann recibirá este sábado (17:15) a Nacional Potosí por la duodécima fecha del Apertura. Para este cotejo, el plantel aviador, que hoy vuelve a los entrenamientos, tiene las dudas de Edward Zenteno y Fernando Saucedo, ambos por contracturas musculares. Hoy, ambos jugadores volverán a ser evaluados para ver si podrán jugar o no el sábado.