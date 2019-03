Bolton cuestionó llegada de militares rusos a Venezuela; EE.UU no se quedará de brazos cruzados ante ésta actitud

El funcionario estadounidense acusó a los gobiernos de Rusia y Cuba de “usurpar la democracia y respaldar la represión a civiles inocentes”

Foto: Referencial

Por El Nacional / Caracas

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró este lunes que Nicolás Maduro se mantiene con el apoyo de Rusia y Cuba porque carece del respaldo de los venezolanos.

“Maduro perdió el apoyo del pueblo venezolano, por lo que ahora se mantiene con el respaldo de Cuba y Rusia para usurpar la democracia y reprimir a los civiles inocentes. Se está volviendo más temerario y se aísla cada vez más”, indicó Bolton por Twitter.

El funcionario estadounidense hizo el comentario en alusión a la llegada de aviones y militares rusos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ubicado en Maiquetía, estado Vargas.

“Estados Unidos envía medicina y comida para ayudar al pueblo de Venezuela, en lugar de mandar bombarderos de capacidades nucleares y fuerzas especiales para fortalecer a un dictador corrupto. Rusia debería trabajar con la comunidad internacional para apoyar a los venezolanos”, aseveró.

Se conoció que el contingente que llegó al país, integrado por 99 miembros del cuerpo castrense ruso comandados por el mayor general Vasilly Tonkoshkurov, fue recibido por Marianny Mata, directora de Asuntos Internacionales e Integración.

Maduro has lost the support of the Venezuelan people, so he's relying on Cuban and Russian support to usurp democracy and repress innocent civilians. This news shows he is growing even more reckless and isolating himself further.