Breve historia de ‘Bring a little lovin’, el gran éxito de Los Bravos que ha recuperado Tarantino

La respuesta al tráiler de Once Upon a Time in Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como protagonistas, ha sido unánime. A diferencia de lo que sucedió con los primeros carteles, ha servido para generar todavía más expectativas alrededor del que, si cumple su promesa, sería el penúltimo filme del cineasta. Sin embargo, en España un detalle hizo que se desviara toda la atención del reparto estelar, la espectacular ambientación de Los Ángeles de finales de los 60 o el acceso sin restricciones a la parte trasera de la industria cinematográfica de aquella época. Bring a little lovin’, la popular canción de Los Bravos, es el tema que marcaba el vibrante ritmo de este adelanto del filme.

Que Tarantino es un melómano con un gusto exquisito, un instinto finísimo para combinar música e imagen y también un conocimiento enciclopédico es algo archisabido. Desde que hiciera Reservoir Dogs o Pulp Fiction, las colecciones de canciones que ha seleccionado para sus películas se han convertido en recopilatorios imprescindibles que han trascendido más allá de las pantallas. También había dejado claro que su infinita colección de vinilos no entendían de fronteras o géneros; en Kill Bill: volumen 2 utilizó Tu mirá, de Lole y Manuel, en una escena clave de la película.