Cambios en Facebook: Mark Zuckerberg anunció el reemplazo del Jefe de Producto y del director de WhatsApp

“Durante más de una década, he estado compartiendo el mismo mensaje que Mark y yo siempre hemos creído: la historia de las redes sociales aún no está escrita y sus efectos no son neutrales”, dijo Cox en una nota de despedida a sus empleados este jueves. “Como constructores, debemos esforzarnos por comprender su impacto, todo lo bueno y todo lo malo, y asumir el trabajo diario de inclinarlo hacia lo positivo y hacia lo bueno. Esta es nuestra mayor responsabilidad”, afirmó.