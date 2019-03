Caso Manada: Abogados de la víctima culpan al Ministerio Público por la liberación del menor

Liberan al menor implicado en el caso de violación grupal sucedido en diciembre del pasado año en el motel Deluxe, estará con arresto domiciliario y acceso a la educación, los abogados de la víctima lamentan el retroceso en el avance de la lucha contra la violencia.

Silvestre Ibáñez, Uno de los abogados de la víctima, atribuye la liberación del menor las fallas del Ministerio Público, “se ha dado en cese a la detención preventiva gracias a un error, una falla, meramente atribuible al Ministerio Público, ya que el Ministerio Público tenía 45 días fatales para presentar un requerimiento conclusivo en la investigación y no lo hizo” indicó Ibáñez.

Los abogados de la víctima aseguran que hay demasiada negligencia por parte del Ministerio Público y lamentan que no haya justicia para las víctimas de violación, “todo lo que se han atribuido de supuestos avances de lucha contra la violencia hacia la mujer, con el fallo que hoy ha decidido la señora jueza, pues muestra que todo queda en discursos y para la foto, no es solamente por la víctima del caso La Manada, sino por todas las víctimas de violación, de ciolencia sexual, que hoy están leyendo que la justicia no les cree” indicó molesta Jessica Echeverría, abogada de la víctima.

El menor de edad que ahora se encuentra con detención domiciliaria no puede estar en contacto con los otros implicados del caso o con la víctima, ni tampoco puede tener acceso a ninguna red social.

Fuente: Unitel