Chacón sobre sus colegas de SOL.bo: “No me hablan”

La concejala de SOL.bo, María Cecilia Chacón, manifestó que luego de las irregularidades que denunció en la aprobación del convenio entre la Alcaldía de La Paz y el empresario Edwin Saavedra Toledo, ahora sus compañeros de la agrupación política no le hablan. “No, no me hablan, no todos, pero no me hablan”, afirmó a la Red Uno.

Enfatizó que su labor es fiscalizar y denunciar hechos irregulares, no hacer política, pero reconoció que las denuncias que hizo públicas generaron disputas internas en la agrupación.

“La crítica interna, la crítica de los compañeros, las observaciones oportunas son las que nos ayudan a no cometer errores. Yo ya lo viví en su momento en el MAS, donde no hubo opción a crítica”, expresó.

Chacón sostuvo que sus principios son la defensa y el trabajo por el municipio y no hacer proselitismo. Dijo que la política es ser responsable con los ciudadanos, aunque reconoció que su decisión pudo provocar consecuencias políticas y más aún en un año electoral.

“Esperemos a ver qué decisión toman, este es el momento en que estamos poniendo a prueba de fuego la capacidad de autocrítica de esta joven organización política. Si no sobrevivimos a esta prueba, con seguridad que no sobreviviremos a otras y continuaremos reproduciendo las lógicas de otros partidos”, concluyó.

Ayer, Chacón denunció al menos cinco irregularidades en la aprobación del convenio entre la Alcaldía de La Paz y el empresario Edwin Saavedra Toledo, que aborda “el desarrollo integrado del proyecto ciudad empresarial World Trade Center (WTC)” en la Curva de Holguín y que “tiene como objeto acordar la aprobación del denominado ‘Plan de Masas’ y demás autorizaciones administrativas durante la ejecución del proyecto”. Según Chacón, en el trámite intervino la esposa de su colega Fabián Siñani.

El concejal Siñani aseguró que su esposa Maricruz Medrano Strelli “no hizo el trámite del convenio; la persona que hizo el trámite fue Boris Kusevic y prueba de ello es el mismo trámite donde se puede ver quienes actuaron y realizaron gestiones”.

Página Siete Digital / La Paz