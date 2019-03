Choferes. Dirigentes revelan que “no existe” el dinero transferido por Vías Bolivia

Los casi 12 millones de bolivianos transferidos por Vías Bolivia a las cuentas de los dirigentes de la Federación de Choferes “no existe”. Así indicó el principal ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz, Rubén Sánchez.

Las declaraciones del dirigente se conocieron a través de un audio en el que se le escucha decir que se encuentra en una reunión con los representantes de la Federación de Choferes de La Paz.

“Compañeros, ese dinero no existe. El hombre de base piensa que en este momento nos estamos tirando esa plata”, afirmó Sánchez.

En febrero, el diputado Wilson Santamaría mostró un informe de Vías Bolivia en el que se observa un acuerdo suscrito con los choferes para retener 20 centavos de boliviano adicionales a la tasa de rodaje con destino para atención médica para los transportistas de la urbe alteña.

La tasa de peaje es de 1,80 bolivianos, de los cuales 1,60 bolivianos son para Vías Bolivia y 20 centavos van a un Fondo Prosalud del sector.

Los recursos económicos fueron a cuentas particulares de los dirigentes del sector Rubén Sánchez, Mario Silva, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque e Ismael Fernández. En total, Vías Bolivia les depositó la suma de 11,9 millones de bolivianos en el transcurso de 10 años (entre 2008 y 2017).

Rubén Sánchez, principal dirigente de los choferes de La Paz. Foto: Archivo

Sánchez confesó en la reunión que al enterarse de los 12 millones no sabía “de dónde miércoles” había salido ese monto e incluso pensó que se trataba de una información falsa.

El dirigente mencionó que le costó 20 días recoger documentación sobre las anteriores gestiones y los manejos económicos que habían realizado, porque él no tenía conocimiento de ello.

Sánchez indicó que el exejecutivo y ahora diputado Franklin Durán sólo había dejado un superávit de 65.000 bolivianos. Dijo que el siguiente ejecutivo René Vargas no había dejado nada. Respecto a Ismael Fernández, que ahora es ejecutivo nacional de los choferes, Sánchez indicó que había dejado a la federación 500 mil bolivianos, mediante un cheque.

Mario Silva, dirigente de los choferes de La Paz.

Archivo

No obstante, Sánchez reconoció que sí debe rendir cuentas de aproximadamente un millón y medio de bolivianos que administró de ese dinero.

Página Siete se comunicó con el dirigente Mario Silva, quien no quiso referirse al tema. “Por favor en este momento no puedo”, dijo. Además se trató de comunicar con Rubén Sánchez, pero no respondió a las llamadas.

El dirigente Sánchez además indicó, en el audio, que esta información no la hace pública por cuidar la institucionalidad del sector y que prefieren solucionar el tema internamente.

“Hasta hoy hemos solucionado todo por el tema institucional. Aquí vamos a solucionar en casa, nos diremos ladrones, maleantes (…)”, afirmó.