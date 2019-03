Clases de canto!!!

Fuente El Deber.

La artista indicó que no recordaba la fecha de inicio de este trabajo y que solo estuvo un año, pero que entre sus obligaciones se encontraba el de dar clases de canto en los barrios, además de presentarse en las actividades culturales municipales como las verbenas en los diferentes distritos y en la retreta en la plaza principal.

“No me pagan de la retreta. Yo voy porque a mí me resulta muy bien el hecho de presentarme, ya que de ahí me salen muchísimos contratos”, aclaró Soruco.

Fuente: Periodismo Somos Todos

Relacionado: La cantante Camila Soruco trabajó en la alcaldía cruceña hasta 2018





Fuente: Periodismo Somos Todos