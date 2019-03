COB planea hacer controles doping sorpresa a atletas

Controles doping sorpresa a los deportistas y congresillos técnicos regionales son algunas de las actividades que pretende llevar adelante el Comité Olímpico Boliviano (COB) para evitar nuevos casos positivos de dopaje en eventos internacionales.

Dentro de 122 días Bolivia volverá a ser parte de un evento multidisciplinario: los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, y es precisamente con vistas a este evento que el COB implementará nuevas estrategias para evitar que algún deportista vuelva a cometer algún error en tema de dopaje.

Marco Arze, presidente del COB, explicó que se gestionará los recursos para poder hacer controles sorpresa a los deportistas, revisiones que para Arze son “absolutamente necesarios”.

“Hay que hacer los controles, tenemos que ver cómo podemos implementarlos. Se debe hacerlo para no estar una vez más en el ojo de la tormenta por sustancias prohibidas”, dijo.

El problema para realizar los controles es el económico, porque el kit para la toma de muestra tiene un costo de $us 100 y los exámenes, dependiendo del tipo, están entre $us 200 y $us 300, sin contar con el costo del envío hasta el laboratorio.

“Se tiene que hacer los controles”, reiteró Arze a tiempo de indicar que se harán las gestiones ante el Ministerio de Deportes para compartir los gastos.

El dirigente olímpico señaló que previo a los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se realizó un cursillo con el jefe del equipo nacional, en el que se dio todos los detalles sobre el evento y entre los temas que se trataron fue el de doping. sin embargo, pese a ello Bolivia tuvo dos casos de dopaje, por lo que devolvieron dos medallas, una de plata y otra de bronce.

Con este panorama el COB realizará estos congresillos de forma regionalizada en ciudades donde exista la mayor cantidad de deportistas, es el caso de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, con el objetivo que lleguen a la mayor cantidad posible de atletas y se informen adecuadamente. Estas conferencias se las realizará con la mayor antelación posible. Las posibles fechas son a fines de abril o inicios de mayo de este año.

BOLIVIA DEVOLVIÓ DOS MEDALLAS

El Comité Olímpico Boliviano ya hizo efectiva la devolución de las dos medallas que Bolivia perdió por el caso de doping, una de plata en atletismo y una de bronce en boxeo.

Las dos preseas fueron devueltas a la Odesur para que ellos entreguen a quienes corresponde.