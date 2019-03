Concejal Chacón se desmarca de Revilla

CONCEJAL SE DESMARCA DE REVILLA Y PRESENTA DENUNCIA CONTRA SU COLEGA FABIÁN SIÑANI

La concejal de Sol.Bo, Cecilia Chacón, se DESMARCÓ de Luis Revilla y se adhirió a la denuncia contra su colega de Sol.Bo, Fabián Siñani, a partir de la fecha se constituye en parte denunciante en el proceso que sigue la comisión de ética por el caso TERSA.

La mañana de este miércoles presentó su excusa ante el concejo municipal porque asegura que no sería ético permanecer en la comisión. Cecilia Chacón indicó que desde el 2017 advirtió irregularidades en varios convenios entre la alcaldía y la empresa Tersa, por lo que ahora no ve obstáculos para no presentar la denuncia.

Fuente: Detrás de la Verdad