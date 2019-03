Costas quiere consensuar con Evo aplicación de otro seguro de salud

El gobernador de Santa Cruz ratificó su propuesta de dar asistencia gratuita en todos sus servicios si el Gobierno se hace cargo de los recursos humanos. Enviará una carta al presidente del Estado

En medio de los anuncios de movilizaciones por parte de sectores afines al Gobierno para exigir la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en los hospitales cruceños, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó ayer de que remitirá una carta al presidente del Estado, Evo Morales, pidiéndole encontrar una solución a este tema. Costas planteará al primer mandatario que el Gobierno se haga cargo de cerca de 2.000 ítems a cambio de que la Gobernación aplique otro seguro de salud, de carácter universal.

En rueda de prensa, el gobernador cruceño, junto a su gabinete, ratificó la propuesta del ente departamental, expuesta hace algunas semanas por el secretario de Salud, Óscar Urenda, poco antes de que el Gobierno ponga en vigencia el SUS y reclame una coadministración de los hospitales de tercer nivel.

Además de la Gobernación de Santa Cruz, la de La Paz y la de Tarija, aún no han suscrito los convenios intergubernativos, por lo que el SUS no se implementa en los centros de tercer nivel de estas regiones.

Costas precisó que la carta que hará llegar al presidente Morales expone cinco puntos en los que la Gobernación cruceña sustenta por qué su propuesta es la mejor alternativa para que la población acceda a un seguro universal amplio y sostenible, ya que se mantiene el modelo de gestión que, según él, es exitoso y ofrece atención gratuita en todos los servicios, lo que implica dar más de 100 productos adicionales a los que cubre el SUS, además de los medicamentos.

“Vamos a mandar una carta al presidente (Morales) para que quede claro que el seguro universal de salud ha sido un propósito que siempre ha tenido la Gobernación y que la salud, como se ha venido gestando, es un aspecto básico en un modelo autonómico. Por eso, el seguro universal está constitucionalizado dentro del Estatuto Autonómico Departamental. Además de lo fundamental que es para el ser humano, es un tema de principios, un tema al que no podemos ceder o entregar”, dijo Costas.

La propuesta

En los primeros dos puntos de la propuesta, la Gobernación plantea que el Gobierno nacional asuma “su responsabilidad” en el pago de 1.890 ítems que cubre el gobierno departamental y que implica una inversión de Bs 280 millones anuales, además de 550 ítems adicionales. A cambio, “la Gobernación implementará un seguro de salud con prestaciones adicionales, que puede dar por su capacidad instalada, manteniendo la administración de los hospitales y haciéndose cargo de los servicios básicos y recurrentes, además de los medicamentos y otros que hicieran falta”, acotó.

Prosiguió explicando, en los otros tres puntos, que el seguro que se ofrece amplía las prestaciones que ofrece el SUS; que el Gobierno no puede pretender ‘recentralizar’ el manejo de los hospitales; y que ante la incertidumbre del seguro universal, la Gobernación mantiene su modelo de gestión. “Esto no tiene que ser para un tema electoral y que después venga la hecatombe (…). Por eso, enviaré una carta (a Morales) exponiéndole estos pormenores e invitándolo a encontrar una solución que permita que los cruceños gestionemos nuestros hospitales, como señala el estatuto constitucionalizado y que el Gobierno acompañe esta gestión”, insistió Costas.

Más adelante manifestó que hasta ahora sigue esperando una respuesta de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, sobre la mencionada propuesta.

Sin embargo, la ministra de Salud rechazó dichas declaraciones, al explicar que el director jurídico de esa cartera de Estado ha respondido oficialmente a la Gobernación, indicando, con argumentos técnicos, que su propuesta es inviable porque la Ley del SUS establece claramente que los productos de salud del tercer nivel deben ser cubiertos por el Gobierno nacional.

Con respecto al planteamiento de la Gobernación de Santa Cruz, Montaño manifestó que la Gobernación de Santa Cruz “sabe perfectamente que la ley (del SUS) es clara, pues establece que el Gobierno nacional se hace cargo de los productos de los hospitales del tercer nivel, por lo tanto, ellos (las autoridades de la Gobernación) están haciendo demagogia con recursos del nivel central; no es con sus recursos”, sostuvo la ministra.

Perjuicio a la población

Por su parte, el vicepresidente, Álvaro García Linera, se refirió ayer al asunto durante su visita a Warnes. Indicó que la falta de voluntad del gobernador Costas por no firmar el convenio para implementar el SUS solo perjudica a los beneficiarios de ese servicio y espera que en corto plazo se revierta esa situación.

“Tiene que haber más voluntad; y mientras no haya esa voluntad, el perjudicado no es el Gobierno, el perjudicado es el cruceño que no va a tener seguro universal. Yo confío que más pronto que tarde los corazones se ablandarán y le daremos la gran alegría a Bolivia entera y en este caso a Santa Cruz”, dijo García.

En la oportunidad, el vicepresidente también indicó que cree que los dirigentes médicos están detrás del rechazo a la implementación del SUS, porque temen perder sus consultorios privados y clínicas. “(Los médicos) siempre quieren colocar tranca a que llegue este derecho, inevitablemente tarde o temprano (se aplicará) para todos los bolivianos”, agregó.

García Linera recalcó que el Gobierno ha dispuesto recursos para más ítems, para la mejora de hospitales de tercer nivel, para la compra de medicinas y de equipos médicos, con el fin de impulsar la implementación del SUS.

SALUD AFIRMA QUE 40 MUNICIPIOS CRUCEÑOS APLICAN EL SUS Y SECTORES PIDEN REUNIRSE CON COSTAS

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, destacó el avance del Sistema Único de Salud (SUS) en las provincias cruceñas, ya que, según el reporte que tiene su cartera, alrededor de 40 de los 56 municipios ya están aplicando el nuevo sistema. “Hemos tenido una reunión la semana con casi todos los alcaldes del departamento cruceño y estamos satisfechos porque alrededor de 40 municipios están implementando el SUS”, manifestó Montaño, al evaluar aplicación del sistema.

Con respecto a Santa Cruz de la Sierra, la ministra explicó que técnicos de la Brigada Parlamentaria y de la Alcaldía trabajan en subsanar los problemas técnicos a fin de que el SUS puede llegar a los centros de salud de primer y de segundo nivel, que es complementario al seguro municipal.

Partiendo que el SUS avanza en los municipios y que es necesario que tenga continuidad en el nivel departamental, las organizaciones sociales afines al Gobierno exigen reunirse con el gobernador Rubén Costas, para que firme el convenio intergubernativo.

“Los alcaldes estamos muy preocupados porque el gobernador hasta ahora no quiere dar salud gratuita en el tercer nivel a los cruceños, por eso los alcaldes le pedimos que firme el convenio”, declaró Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

Las organizaciones sociales advirtieron, a través del ejecutivo de los Interculturales, Wilson Cáceres, con iniciar bloqueos de carreteras si Costas no se reúne con ellos hasta 20 de marzo.

