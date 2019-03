Costas reitera que no firmará el SUS si el Gobierno no acepta condiciones

El gobernador espera una reunión con el presidente Evo Morales.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Foto: ANF

La Paz, 25 de marzo (ANF).– El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, reiteró este lunes que no firmará el convenio intergubernativo para poner en vigencia el Sistema Único de Salud (SUS), si el Gobierno no acepta sus condiciones para mejorar el acceso a la salud en el oriente.

“Nosotros hemos hecho una propuesta al presidente (Evo Morales), pero hasta ahora no hemos tenido respuesta y estamos a la espera para poder llegar a un acuerdo para brindar el mejor servicio de salud a la gente y aclarar las competencias que cada departamento tiene”, dijo.

Costas remarcó que en su propuesta piden al Gobierno que garantice el personal de recursos humanos y asuma su responsabilidad de costear los 1.890 ítems que actualmente cubre la Gobernación y de otros 500 adicionales que requiere el tercer nivel, y a cambio los municipios y gobernaciones atenderán a los pacientes de SUS de forma gratuita.

“Esto es una alternativa para el Gobierno y para un buen funcionamiento del seguro universal de salud, en el que estemos complementados sin buscar pulsetas políticas porque esto no tiene que ser para un tema electoral”, resaltó.

En caso de que ese planteamiento no sea aceptado por el gobierno, la autoridad departamental remarcó que no suscribirán el convenio con la cartera de Salud.

Lamentó que el Gobierno en 13 años no haya garantizado la dotación de recursos humanos en el sistema de salud.

“Las propuestas salen cuando viene una nueva elección, el MAS propone una serie de cosas, pero la gente no es tonta y se da cuenta. Lo que no hicieron en 13 de gestión, ahora quieren hacerlo en seis meses, pero ojalá que se realice y no sea electoralista porque va a traer grandes problemas”, indicó.

El SUS arrancó el pasado 1 de marzo en seis departamentos del país a excepción de Tarija, Santa Cruz y La Paz que rechazaron la iniciativa por vulnerar las autonomías de las gobernaciones. Sin embrago, en la última semana, el gobernador Félix Patzi decidió suscribir el acuerdo para dar luz verde al seguro en la sede de gobierno.

Los médicos del sector público también rechazan el SUS porque consideran que no existen las condiciones para implementar este beneficio en los hospitales y centros de salud. Además, cuestionan el presupuesto de 200 millones de dólares por considerarlo insuficiente.