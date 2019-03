De ‘príncipe de la Primavera Árabe’ a villano: la caída de Mohamed Bin Salman

Para empezar, emprendió lo que él llamó una “campaña contra la corrupción”. Y lo hizo desde arriba. Desde los suyos. Para ello, el príncipe de la familia más rica del planeta no dudó en arrestar a 11 príncipes de la familia real y casi 200 miembros de la élite empresarial sauditas por cargos de corrupción. Los encerró en esa jaula de oro que es el hotel Ritz-Carlton hasta que aceptaran entregar lo que habían ganado de manera ilícita. Su manera de generar confianza en el sistema económico para atraer a nuevos inversores podía entenderse también como un gesto arbitrario, por encima del Estado de derecho, para consolidad su poder. Pero sus conciudadanos creían que, por fin, se metía mano a los poderosos.

Después de tocar a los suyos, MBS se lanzó a por la religión. El joven príncipe apostó desde el inicio por un “islam moderado y abierto al mundo, a todas las religiones tradiciones y pueblos”, declaró. No solo frenó la autoridad que tenía la policía de la moral para demandar a las mujeres por no cubrir su cuerpo, sino que además dijo que la abaya, el sayón negro con el que se cubren, no era obligatorio. Después, con el objetivo de que pudieran ir a trabajar sin un hombre o chófer que las llevara y se convirtieran en una nueva fuerza laboral independiente, les permitió conducir coches, bicicletas, patinetes. Y bailar. Riad empezó a recibir estrellas internacionales como Mariah Carey, David Guetta o el Circo del sol, algo antes impensable. Los cambios se sucedieron a una velocidad tan vertiginosa que el Departamento de Estado de EE UU, el Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses llegaron a decir que temían por la impulsividad del heredero. Pero el New York Times acabó por coronarlo diciendo de él que era el príncipe de la Primera Árabe.

Hasta que entró en escena el brutal asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi y, entonces, la figura más poderosa del mundo árabe que se había fotografiado con Mark Zuckerberg, el hombre que había planeado un nuevo centro de negocios de 500.000 millones de dólares “para los soñadores del mundo”, construido desde cero y alimentado por completo con energía limpia, se convirtió en el principal promotor del crimen. El senado de EEUU y la ONU acabaron por señalarlo como el autor intelectual del asesinato del periodista. Y la comunidad internacional, reunida en Buenos Aires por el G-20, y a la que el príncipe acudió en un intento por reparar su reputación, lo sometió al destierro. Nadie quería fotografiarse con él. Lo había hecho previamente el rey don Juan Carlos y la imagen había dado la vuelta al mundo por inapropiada. El cisma en Arabia Saudí estaba abierto. Tanto, que el propio rey Salmán terminó por despojarle de parte de su autoridad económica temporalmente. Al menos hasta que las aguas volvieran a su cauce. Algo hoy ya imposible. El New York Times acaba de publicar que el asesinato de Khasoggi no fue un hecho aislado, sino parte de un plan secreto de Mohamed bin Salmán para silenciar a los disidentes en el que se incluyen seguimientos, secuestros, detenciones y torturas de ciudadanos saudíes. Son funcionarios con acceso a material clasificado los que cuentan al periódico alguna de las operaciones clandestinas llevadas a cabo por losintegrantes del Grupo Saudí de Intervención Rápida, los mismos que, presuntamente, descuartizaron a Kashoggi.