Delincuentes atracan surtidor en Santa Cruz tras encañonar a sus víctimas con armas de fuego

Cuatro sujetos armados, que tenían el rostro cubierto con barbijos y vestidos de negro, atracaron la noche del miércoles un surtidor ubicado sobre la avenida Moscú entre el sexto y séptimo anillo de la ciudad de Santa Cruz, según narraron los trabajadores de dicha estación de servicio y testigos.

“Los encañonaron y los echaron contra el piso, llegaron en una vagoneta blanca sin placa, bajaron y se fueron directo a la chica a quien amenazaron con un arma y le dijeron que no los mire y vea hacia la jardinera, porque si no le iba a disparar y ahí aprovecharon para sacar la plata”, dijo a los periodistas una testigo que atendía una tienda comercial colindante con el surtidor y que pidió no identificarse.

Según los trabajadores, eran cuatro delincuentes, dos que bajaron del vehículo y otros dos que permanecían en el motorizado, a la espera de que se consuma el atraco para huir con rumbo desconocido.

En el lugar había otros clientes que querían cargar combustible y al ver el atraco huyeron del lugar por distintos rumbos.

En la mañana del jueves, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron al lugar para tomar declaraciones a los trabajadores y testigos, además, de recolectar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

