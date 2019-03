Desde Bolivia reafirmamos que los mares son para los pueblos, parte de una comunidad de equilibrios, no se pueden limitar solo a una sola nación. No se debe privar a un país, a ningún hombre o mujer del mar. Nuestro reencuentro con el mar no solo es posible sino inevitable. https://t.co/rLneVEPWzL

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Relacionado

Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma