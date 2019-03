Día del Padre: 30 frases e imágenes para desear un feliz día a papá

Un niño juega con su padre. / 123RF

Es el superhéroe de los niños, el que todo lo puede; el que los protege de las pesadillas y de los fantasmas, y con quien pueden vivir aventuras inimaginables. Así identifican muchos hijos a su papá y, por este motivo, es costumbre felicitarlos todos los 19 de marzo con motivo del Día del Padre.

Esta tradición que comenzó a celebrarse en España desde 1948 y coincide con el día de San José, considerado por los católicos como un modelo de padre, humilde y trabajador.

De esta manera, el Día del Padre es una buena oportunidad para manifestar todo el amor y el respeto hacia los progenitores. Esta lista de frases e imágenes te ayudará a celebrar esta fecha de una manera divertida y creativa.

Frases célebres

“Un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro, un padre es ambos”. Benjamin Franklin (1706-1790), político, científico e inventor estadounidense.

“El sueño del héroe es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre”. Víctor Hugo (1802-1885), poeta, dramaturgo y novelista romántico francés.

“Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo”. William Shakespeare (1564-1616), dramaturgo, poeta y actor inglés.

“¡Cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre!”. Juan Luis Vives (1493-1540), humanista, filósofo y pedagogo español.

“Es la propia naturaleza la que nos impulsa a amar a los que nos han dado la vida”. Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), jurista, político, filósofo, escritor y orador romano.

Frases anónimas para felicitar el Día del Padre

“Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo. ¡Feliz día del padre!”

“Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz día del padre!”

“Mi querido padre sigue siendo un álbum de fotos almacenado en la memoria de mi corazón“.

“A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica: el amor“.

“Para mi amigo más leal, sincero y desinteresado. El mejor de todos. Mi Papá”.

“Porque cuidas de tu familia como el más valioso de los tesoros. ¡Muchas Felicidades Papá!”

“Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. ¡Gracias Papá!”

Frases sobre ser papá

“Un buen padre vale por cien maestros. ¡Feliz día del Padre!”

“Cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre de verdad puede ser papá”.

“Entre más años tengo, más quiero y entiendo a mi padre“.

“Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista”.

“Un padre supone más que todos los profesores de una vida“.

“Un papá es un hijo que parece duro y espinoso por fuera, pero es puro y dulce en su interior“.

Imágenes para felicitar a papá

El mejor papá del mundo

Imágenes divertidas del Día del Padre