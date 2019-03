Director del Sedede de La Paz pone a disposición espacios en el Siles para implementar el VAR

Para la implementación del VAR (Asistente de Video Arbitraje), la Gobernación maneja el presupuesto de un millón de bolivianos. A parte el director del Sedede anunció que buscará financiamientos con empresas privadas

El estadio Hernando Siles espera ser el primer escenario deportivo en el país en contar con las condiciones para implementar el Asistente de Video Arbitraje (VAR). Para lograr este proyecto, la Gobernación de La Paz se comprometió a financiar los costos.

“En el tema de VAR yo prefiero acudir a personas que vivieron esta experiencia como el juez Guery Vargas. Él sabe las dimensiones y si hay una necesidad de poner un centro de monitoreo, el Siles pone a disposición estos espacios que monitoreen a todos los escenarios del país”, manifestó Eloy Tarqui director del Sedede en La Paz a la Red Deportiva.

El mismo señaló que se maneja un gran monto de dinero, porque existe la posibilidad de que haya que hacer remodelaciones al Hernando Siles.

“Manejamos casi un millón de bolivianos, para un tema de infraestructura, y otro monto para el equipamiento de cámaras y todo aquello. El Sedede no puede quedarse con manos cruzadas, voy a ver mecanismos de donde conseguir más fondos, buscaré con instituciones privadas para cumplir con otras necesidades”, apuntó Tarqui.

Con relación al apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el director señaló que no se permitirá que se meta en los trabajos que se tiene planificado.

“No veo una buena predisposición por parte de la Federación, me dijeron, por ejemplo, que quieren participar en el tema de la implementación de seguridad, pero con la condición de que en los partidos de Eliminatorias no se les tiene que cobrar nada, eso no es ayudar, si queremos ayudar hagámoslo bien”, finalizó Tarqui.

Fuente: diez.bo