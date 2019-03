El 15 de abril se inicia el ensanchamiento de un trecho del primer anillo

La Ley de Movilidad Urbana está en su fase final de consenso con los transportistas y con los entes colegiados, pues debe ser entregada al alcalde Percy Fernández el 31 de marzo. Hay problemas con las paradas de micros del segundo anillo

Igor Ruiz Zelada

Al parecer nada detiene la transformación de vías para implementar el nuevo modelo de movilidad urbana. A partir del 15 de abril será cerrado el tramo del primer anillo, en el sector de la avenida Viedma, entre la Brasil y la rotonda del monumento al fundador Ñuflo de Chaves, para iniciar el ensanchamiento de la calzada por donde pasarán los nuevos buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), que tendrá capacidad para llevar 90 pasajeros.

El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, expresó que, para evitar mayor congestionamiento en el tráfico vehicular en el centro, se determinó dividir los trabajos en el primer anillo en nueve etapas.

“Los nuevos vehículos de transporte público brindarán mejor calidad al usuario, por ello los concesionarios (los actuales transportistas) deberán ajustarse el pedido que se haga en la licitación que será subida el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes); aclaro que la Alcaldía no adquirirá ningún vehículo, solo las obras civiles, estarán a cargo de la comuna”, aseguró Ribera.

El funcionario agregó que se ha explicado a los entes colegiados y a los mismos transportistas cómo funcionarán los BRT, los cuales estarán contemplados en la nueva ley municipal de transporte, cuyo plazo para presentar el proyecto al alcalde Percy Fernández, se cumple este domingo.

Líos por las paradas

Cuando todo parecía encaminarse por buen término surgió una disconformidad entre los micreros de las líneas 72 y 73 que rodean el segundo anillo, cuya dirigencia amenaza con no respetar las paradas establecidas hace nueve meses por el descuido de Tránsito y de los fiscalizadores de Tráfico y Transporte de la Alcaldía, los cuales dejan que se estacionen motorizados privados en los sitios marcados.

El nuevo presidente de las líneas vuelteras del segundo anillo, Dardo Arteaga, manifestó que sus fiscalizadores permanentemente han sido agredidos verbal y físicamente por los dueños de autos particulares que se parquean en las paradas.

“Los trufis del transporte libre tampoco hacen caso y no usan las paradas. A ello se suma la falta de señalización vertical, la misma que ha sido arrancada en algunos sitios”, dijo Arteaga.

Otra molestia que dieron a conocer los micreros es que los trufis han aumentado la capacidad de transporte de pasajeros, pasando de cuatro a nueve.

“Ese sector del transporte no cumple la ley, por ello estamos en emergencia y si no llegamos a un acuerdo con la Alcaldía, el viernes no respetaremos las paradas”, agregó Arteaga.

Por su parte, Ribera reveló que hoy, a partir de las 7:30, se reunirá con este sector para dar solución, a la vez que criticó esta amenaza que pone en riesgo la campaña ¿Dónde vamos a parar?, iniciada en junio del año pasado y que ha dado buen resultado por el orden adoptado por los pasajeros.

“Son 73 paradas, en ambos sentidos, que están correctamente señalizadas; además se construyeron refugios para los micros. Esto también ha bajado el congestionamiento vehicular que se formaban al parar por lo menos 200 veces en cada viaje”, acotó Ribera.

Los pasajeros son los que más lamentan esta decisión, pues ya se había acostumbrado a tomar el micro en las paradas establecidas. “Soy de la tercera edad y es más cómodo y seguro que el micro pare totalmente, así subo tranquila, sin el miedo a irme de espaldas por arrancar y tomar velocidad”, anotó Irene Chambi, una usuaria.

LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE SALDRÁN EN MARCHA HOY EN CONTRA DE LA NUEVA LEY MUNICIPAL DEL SECTORPara expresar su desacuerdo en la aprobación de la nueva ley municipal de transporte público de Santa Cruz de la Sierra, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedectrans) saldrá a las calles a marchar hoy, desde el Parque Urbano central.

El vicepresidente del sector, Freddy Rivas, explicó que la marcha será pacífica, pues busca llegar a las oficinas de Movilidad Urbana, en Urbarí, donde los transportistas esperan ser escuchados, pues temen quedar fuera del servicio, ya que se habla de licitaciones para dar en concesión el servicio.

“Fedectrans tiene más de 30.000 asociados que quedarán sin trabajo. No se permitirá que el municipio compre sus propios buses para dar el servicio. Además, la mencionada norma no ha sido consensuada, pues hemos enviado nuestra propuesta, de 108 artículos, la misma que hasta el momento no fue devuelta para saber si nos harán caso”, manifestó el dirigente, que amenazó con un bloqueo de carreteras a partir de la próxima semana.

Sin embargo, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, aseguró que ha sostenido varias reuniones y mesas de trabajo con Fedectrans, donde se presentaron las propuestas, las cuales fueron analizadas y las más convenientes forman parte del proyecto de ley, el cual sebe ser entregado al burgomaestre Percy Fernández, el 31 de este mes.

“Lamento que la semana pasada no hayan venido a las reuniones cuando se trataba artículo por artículo, ahora amenazan con presionar y no aparece el máximo dirigente (Ronald García), solo hablan los mandos medios”, cuestionó Ribera, que ve afanes de distracción e interés por ampliar el plazo de tratamiento de la norma.

“Esta es una ley integral donde se habla de seguridad vial, de tecnología vial, de los ciclistas y de los peatones; es decir, no solo se ven reflejados los transportistas”, agregó Ribera, el cual recordó que el consenso se ha hecho con el 99% de los transportistas.

