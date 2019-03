El chofer de la flota que rebasó peligrosamente a una cisterna fue arrestado esta madrugada

Por su parte el conductor negó que habría actuado de forma irresponsable, sin embargo será puesto en manos de la Fiscalía de Sipe Sipe (Cochabamba) donde se le procesará por el delito de conducción peligrosa.

Momento en que la flota rebasa al bus. Foto: Captura de pantalla

La Paz, 12 de marzo (ANF).- La Policía Nacional de Bolivia informó hoy que el conductor de la flota Bolívar de Cochabamba, quien rebasó con una peligrosa maniobra a una cisterna en la vía Parotani, fue arrestado esta madrugada y conducido a dependencias de tránsito por infringir las normas.

El hecho fue filmado el domingo por un ciudadano y se hizo viral rápidamente por redes sociales. En el video se puede ver como la flota de dos pisos, adelanta a una cisterna cambiando de carril donde estuvo a punto de colisionar con un camión Volvo que venía en sentido contrario.

“A raíz de este video el Comando General ha instruido que inmediatamente donde el día de ayer (…) a las tres de la mañana se ha identificado al conductor de este bus quien arribaba a Cochabamba y policías de la policía Caminera de Suticollo, acompañan al conductor hasta la terminal donde el personal asignado procede con el arresto del mismo y lo trasladaron hasta celdas policiales”, informó el oficial a cargo en una entrevista a Unitel.

El autor del hecho será puesto en manos de la Fiscalía de Sipe Sipe donde se le procesará por el delito de conducción peligrosa.

Por su parte el conductor negó que habría actuado de forma irresponsable.

“Estaba rebasando a la cisterna, porque la cisterna me ha dado vía libre me ha dicho que pase, como estaba yendo la cisterna con calma y yo estaba yendo por detrás entonces he pasado a la cisterna”, afirmó el conductor y aseguró que no estuvo a punto de chocar con el otro vehículo que venía en sentido contrario.