El DT Portugal da algunas pistas sobre posible 11 titular

“Lo ideal es que los jugadores lleguen con la mayor cantidad posible de minutos sumados, y son los que más posibilidades tienen para jugar el partido, eso está claro”, dijo el director técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, sobre el posible once titular para el debut en la Copa Libertadores, ante Boca Juniors, este martes 5 de marzo.

Si tomamos al pie de la letra las palabras del técnico Portugal, el plantel titular ante Boca sería el siguiente: Arnaldo Giménez en el arco (segundo, 720 minutos); Daniel Pérez (noveno, 449), Alex da Silva (quinto, 682), Ronny Montero (sexto, 643) y Juan Pablo Aponte (octavo, 540), en defensa; Carlos Melgar (duodécimo, 379), Jorge Ortiz (décimo, 447), Fernando Saucedo (séptimo, 558) y Serginho (tercero, 690), en medio campo; Cristian Chávez, (primero, 822), enganche, y Gilbert Álvarez (cuarto, 682), en el ataque.

Aunque Moisés Villarroel es undécimo con 436 minutos, en la tabla de jugadores con más tiempo dentro el campo de juego, no puede ser tomado en cuenta en el once titular porque se desempeña como volante de contención y no ofensivo, como Carlos “Toninho” Melgar

Sin embargo, éste no será el once titular que rivalice con el cuadro xeneize, porque si bien son los jugadores con más minutos en acción, la lógica nos señala que hay algunos futbolistas que serán incluidos en el plantel, por experiencia y jerarquía.

Por ejemplo, aunque Daniel Pérez se ganó la titularidad por su trabajo en la cancha, lo más seguro es que el estratega se incline más por hacer jugar a Alejandro Meleán (decimoquinto, 313), como lateral por derecha, porque tiene más experiencia en esta lides.

Meleán, como los otros laterales derechos, no ha logrado ganar minutos en los campos de juego, porque el equipo está obligado por normativa a incluir a un sub-20 y, en este caso, quien más actuó fue Pérez.

Otro que tiene el puesto asegurado es el paraguayo Ariel Núñez (decimotercero, 334), quien junto a el delantero brasileño Lucas Gaúcho (decimoctavo, 259), generalmente son los extranjeros sacrificados, porque en el torneo local sólo pueden alinear cuatro foráneos en el gramado.

En más de una oportunidad, Portugal señaló que en la Copa Libertadores puede jugar con todos los foráneos, motivo por el que es casi un hecho que jugará Núñez como volante ofensivo por derecha.

Si bien Gilbert Álvarez es el jugador con más presencia en la cancha, el técnico podría inclinarse por Lucas Gaúcho, que tiene la misma cantidad de goles (4) que Álvarez, sólo que el brasileño fue dos veces titular y no tuvo tantas oportunidades como Álvarez.

Otra duda pasa por si el estratega se decidirá por incluir a Edward Zenteno en la zaga central. El capitán recién pudo jugar desde la fecha 7, porque estaba suspendido por un caso de doping. Pero desde que volvió ya suma 315 minutos. Si Zenteno entra, la otra incertidumbre que surge es quién irá al banco, Da Silva o Montero.

CONTINÚA HOY LA VENTA DE ENTRADAS

La venta de las localidades para el partido de Copa Liberadores ante Boca Juniors continuará hoy en todas las sucursales del Banco Ganadero, además de las oficinas de Comteco, donde los socios pueden comprarlos a plazos y sin intereses en cuatro meses.

Además, se informó que la venta de los abonos y los Packs 70 años siguen en las boleterías de la curva norte del estadio Capriles, donde también se realizan el cambio de los recibos por los abonos. Los recibos de las entradas también pueden ser canjeados desde hoy en las boleterías del escenario deportivo.