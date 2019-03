El gran enfrentamiento del pop: Mariah y Jennifer Lopez, la pelea que dura 19 años

Mariah: “Eso pasó hace tanto tiempo que no me puedo creer que la gente todavía siga con ello. Soy muy olvidadiza…”

Andy: “¿Crees que Jennifer López es cool?”

Mariah: “No la conozco, ¿qué se supone que voy a decir? No voy a ponerme en plan ‘Oh, estamos todos en Hollywood, finjamos que somos mejores amigas porque estamos en ese lugar’. No es como si no supiera quién es; esa no es la pregunta”.

En definitiva, Mariah Carey es honesta, pero le ha costado casi 15 años aclarar el asunto: sabe quién es Jennifer López, pero no la conoce.

EPISODIO 11: ‘TAMPOCO LAs CONOZCO’

En la Navidad de 2016 Mariah Carey vuelve a Watch What Happens Live y juega con Andy Cohen a un juego. El presentador le pregunta por numerosas divas y Mariah responde su ya manido “no la conozco” cuando le mencionan a artistas como Ariana Grande, Madonna, Demi Lovato o Miley Cyrus. Jenny, no estás sola.