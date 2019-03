El terrorista de Nueva Zelanda es un supremacista que planificó dos años el atentado

En el manifiesto, Tarrant dice que fue a Nueva Zelanda sólo para planear el golpe y cometer los ataques. Explicó que eligió ese país para mostrar que incluso las regiones más remotas del globo no estaban exentas de “inmigración masiva”. Agregó que no es parte de ninguna organización, pero que había donado dinero e interactuado con numerosos grupos nacionalistas, aunque aclaró que actuó solo y que no recibió órdenes de nadie. Dijo que sus blancos iban a ser las mezquitas de Christchurch y del suburbio de Linwood, y que también atacaría otra mezquita en la ciudad de Ashburton si podía llegar allí.