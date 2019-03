“En esta primera visita voy a hacer un recorrido de mi carrera y mis canciones”

Pintos visitó EL DEBER para promocionar una gira que lo llevará a cuatro ciudades. En Santa Cruz estará el 25 de abril y traerá los éxitos de sus 23 años en la música

Roxana Villa de Lora G.

Llegás por primera vez a Santa Cruz, ¿qué te contaron de esta ciudad?

No mucho. Los músicos argentinos, amigos míos, no vienen a tocar a Santa Cruz. Mis amigos vienen al sur de Bolivia. Yo mismo, la única vez que estuve acá fue en Tarija.

Esta es la primera oportunidad que tengo de visitar el país y hacer una gira. Según me cuentan los productores locales, hay una idea de hacer distintas etapas para recorrer verdaderamente la Bolivia profunda. Hay gente que no vive en grandes ciudades y, sin embargo, me hacen saber que les gusta mi música.

¿Qué tenés planificado traer en tus conciertos que sea especial para Bolivia?

Van a ser conciertos con muchas canciones, probablemente conciertos largos. A mí me gusta hacer espectáculos largos. Cada recital es una oportunidad única y me gusta aprovechar todo el tiempo que pueda arriba del escenario.

En esta primera visita voy a hacer un recorrido de mi carrera y presentar las canciones de las distintas etapas. Llevo 23 años en la música y me gustaría ponerme al día. Ya vendrán tiempos en los que venga a presentar los futuros discos.

Hablanos de tu trabajo más reciente, Cien años es el éxito que has lanzado y también el videoclip, ¿por qué escoger un paisaje tan desolado y de qué hablás en esa canción?

La canción habla del amor más allá del paso de tiempo y también hace hincapié en los pasajes sombríos en la vida de todos nosotros. En esos caminos sombríos, es cuando se destaca y se puede reconocer a quiénes y a qué amamos sinceramente. Y ese amor que sentimos por algo o por alguien, es el que nos salva y nos hace ver que son solo eso, pasajes.

Por eso elegimos un lugar que se llama Epecuén, en Argentina. Decidimos que un lugar así, estéticamente, tiene mucho que ver con lo que digo, porque al final la gente se fue, pero sigue amando a Epecuén de la misma manera.

Sos compositor, cantante y has tocado hasta rock. ¿Te das cuenta de lo que has logrado?

Seguro que me doy cuenta. Soy consciente de todo lo que vivo, pero tengo que decir que hay una parte que está bajo mi control y hay otra que no. Hoy respondí acerca de mi poder de convocatoria, dije que no es un poder mío, es algo que sucede.

Siendo muy joven, ganaste el Festival de Viña del Mar. ¿Qué significó ese momento?

Fue algo muy significativo, de un aprendizaje muy grande, porque era muy conmovedor llegar a un festival internacional que técnica, logística y productivamente me planteaba situaciones que yo no había experimentado nunca. Detalles absurdos, pero que para mí significaban mucho. Fue la primera vez en mi vida que yo usé ‘in ears’ o los auriculares para monitorear. Tener unos, en ese momento era económicamente inaccesible.

Fuente: eldeber.com.bo